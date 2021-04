Circo Atayde Hermanos ve 'luz al final del túnel' y presenta 'Galas mágicas' en México

Luego de un año de guardar las carpas debido a la pandemia, el mexicano Circo Atayde Hermanos regresa a la actividad y lo hace en un legendario espacio, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la Ciudad de México, recinto en el que mostrará el "circo contemporáneo" mediante unas "Galas mágicas".

"Después de un año muy difícil donde el circo fue fuertemente golpeado porque no podíamos trabajar con ningún aforo, que nos hayan invitado a esta reapertura de teatros de Ciudad de México y sobre todo en este teatro tan emblemático nos hace estar muy satisfechos", aseguró en entrevista con Efe la gerente general del circo, Celeste Atayde.

Del 29 de abril al 2 de mayo el Circo Atayde Hermanos estará presentando seis funciones de "Galas mágicas" de jueves a domingo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en el Centro Histórico.

Celeste es parte de la dinastía Atayde y desde el 2017 ha sido la líder del circo que tiene 133 años de vida y tradición.

Ha pasado más de un siglo y pese a las muchas crisis que han existido en ese tiempo el espectáculo del circo no muere.

Desde la Revolución Mexicana, las más recientes leyes prohibitivas con respecto al uso de animales, hasta la pandemia ocasionada por el coronavirus que puso a todo el mundo del espectáculo a temblar, el circo se ha resistido una y otra vez mostrando no solamente resiliencia, sino fuerza y futuro.

"Yo te puedo decir que el circo en México está creciendo y que el 95 % del talento artístico son del nuevo circo, del circo contemporáneo y son personas que no vienen de familias dedicadas al circo. Eso me hace pensar que el circo en este país todavía tiene más por delante y más que ofrecer", añadió Celeste.

FILIFÚ, UN PAYASO CON TALENTO

Alonso Martínez es parte de este "nuevo circo" que señaló la gerente. Él se desempeña como el payasito Filifú, que en escena es un joven necio y musical que busca tener un espacio en el circo, pese a la negativa de la maestra de ceremonias del espectáculo.

"Me gusta hacer reír y cantar, me fascinan esas dos cosas", dijo a Efe Martínez vestido con su traje de Filifú, quien con una trompeta, unas botellas de agua, su propia voz y simpatía, deleitará al público con "canciones de Tik Tok" para conectar con los más pequeños.

Martínez es payaso desde que tiene seis años, su familia no era del circo, pero fue gracias a su padre que él encontró su pasión haciendo reír a la gente.

"Yo me iba con mi papá a las fiestas y de pronto él decidió entrar a un circo junto con mi hermano y yo. Éramos tres payasitos, después mi papá decidió emprender su camino pero yo me quedé en el circo y desde ahí ya no me he despegado", asegura.

A Alonso lo que más le gusta del circo es esa posibilidad de viajar y conocer ciudades. Su arte lo ha hecho conocer cada rincón de México y su talento lo llevó más lejos, a Francia para ser exactos, en donde trabajó por dos años antes de cumplir su sueño de trabajar en el Circo Atayde Hermanos en México.

"A mí me surgió la idea de ir a Europa para prepararme pero en abril del 2020 nos cerraron el circo, un domingo llegó la policía y casi, casi, la empresaria del circo nos dijo 'sálvese quien pueda', y yo me vine para acá y esa luz al final del túnel de la pandemia para mí fue el Circo Atayde", confesó.

Además de Filifú, el circo promete grandes espectáculos, como el regreso de impresionantes animales, esta vez en marionetas de tamaño real, danza aérea, gimnastas de aro, show de luces led, entre otras cosas, para celebrar a los niños en su mes.

El elenco también está compuesto por dos miembros de la quinta generación de la familia Atayde, Ingrid, que presentará el espectáculo "Caballos Fantásticos", y Alexis, quien lidera un show de malabares.