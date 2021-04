Preparan cámaras para agentes de Tránsito y Vialidad en Torreón

Será en el corto plazo cuando se comiencen a equipar a los agentes de Tránsito y Vialidad de Torreón con sus respectivas cámaras personales, una vez que se concluya con la licitación que se mantiene en proceso de parte de las autoridades.

Así lo informó durante el martes el propio alcalde de la ciudad, Sergio Lara Galván, quien destacó la utilidad que tendrán dichos equipos para grabar el actuar de los elementos y dejar testimonio de la aplicación de la ley, así como de la propia actitud de los ciudadanos. "Ya está próximo, ya nada más estamos esperando ya que concluya el resultado de la licitación para que puedan traer esa herramienta de trabajo".

Lara Galván también fue cuestionado respecto a la solicitud que realizan diversas voces en la sociedad respecto al regreso de los filtros del Operativo Alcoholímetro como medida para seguir teniendo tendencias a la baja respecto a los percances viales relacionados al consumo de alcohol.

Señaló que, pese a la reactivación de diversas actividades, eventos sociales, deportivos y de entretenimiento, no se tiene previsto aún el regreso de los filtros, por lo que seguirán realizando la vigilancia y sanción contra conductores alcoholizados mediante acciones de patrullaje nocturno y con aparatos de medición de alcohol en el aliento a bordo.

"No, por el momento no, todavía este tema no lo hemos superado, la cuestión de la pandemia, se sigue trabajando de manera, en operativos, en rondines, ahí es donde se le detecta a las personas que en un momento dado están conduciendo en estado indebido y pues se les tiene que sancionar para evitar que pongan en riesgo su vida y la de los demás".

En ese sentido reiteró el llamado a la población a tener conductas responsables y evitar tragedias, por lo que en caso de consumir alcohol se deben de buscar las figuras de los conductores designados, o bien, de utilizar el transporte público.

Seguridad

Equipamiento.

*Se busca dejar evidencia del trabajo de los elementos, así como de la respuesta de la propia ciudadanía.

*Actualmente está en proceso una licitación al respecto, en el corto plazo se tendrá el fallo para la adquisición de los equipos.

*El alcalde de Torreón, Sergio Lara, también reiteró que aún no habrá regreso de los filtros del Operativo Alcoholímetro.