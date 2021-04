Arranca colecta anual de Cruz Roja Torreón

Bajo un nuevo formato y con el lema "Ayúdanos a tener una batalla justa", la Cruz Roja Mexicana delegación de Torreón arrancó ayer con su colecta anual 2021. Se trata de la campaña de procuración de fondos más importante que tiene la benemérita institución y que requiere de la participación activa de la población para continuar atendiendo situaciones de emergencia pero también apoyando constantemente para prevenir riesgos y accidentes.

Jorge Abularach Lugo, presidente del Consejo de Administración de la Cruz Roja en esta ciudad, recordó que el año pasado y con motivo de la pandemia por el COVID-19 no se desarrolló la colecta. En este 2021, indicó que esta actividad "será diferente". No habrá boteos en los cruceros principales de Torreón y la invitación a sumarse a los donativos se hará directamente con las empresas de La Laguna que son más de 100. "Afortunadamente el año pasado y lo que va de este año nos han estado apoyando bastante y estamos muy agradecidos con todas las empresas responsables de nuestra ciudad. La mayoría de las empresas nos han demostrado bastante apoyo y las que hasta la fecha no nos han apoyado vamos a tratar de visitarlos e invitarlos", expresó.

Abularach Lugo comentó que este año no hay una meta de recaudación y agregó que los donativos serán destinados principalmente al gasto corriente. En años anteriores, la colecta tenía como meta entre los 100 y 200 mil pesos en los boteos.

Si la ciudadanía en general desea realizar alguna aportación, puede pasar directamente a las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana ubicada sobre la calzada Cuauhtémoc.

El presidente del Consejo de Administración comentó que en este 2021 uno de los proyectos de la Cruz Roja es acondicionar cuartos de terapia intensiva para brindar un mejor servicio a la comunidad.

El arranque de la colecta anual se hizo ayer en la explanada de la Plaza Mayor de esta ciudad y acudieron directivos y representantes del Comité de Damas Voluntarias de la Cruz Roja Mexicana delegación Torreón así como personal operativo, administrativo y voluntariado de esta institución. De igual manera estuvieron presentes autoridades del Gobierno municipal.

Donativos

Invitan a sumarse.

* Cruz Roja Mexicana de Torreón buscará donativos de las empresas laguneras para continuar prestando sus servicios a la población.

* Ciudadanía en general que desee realizar alguna aportación debe acercarse a las instalaciones de la benemérita institución.

* No habrá boteos en los cruceros con motivo de la pandemia por el COVID-19.