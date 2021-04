Ya cuenta hospital de Matamoros con vacunas BCG

Luego de dos años de no haberse aplicado la vacuna BCG a menores de edad que los protege contra la tuberculosis BCG, ya se cuenta con el biológico en el Hospital General de Matamoros.

El director de la institución Jorge Antonio Valenzuela, declaró que, se pensaba que este año tampoco llegarían las dosis, pero afortunadamente ya se tienen en existencia, por lo que exhortó a las madres de familia lleven a los niños de uno a cuatro años para que la reciban. El horario de atención es de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde de lunes a sábado.

Destacó que es la vacuna que se aplica en el hombro, por lo que reiteró el llamado a las madres para que lleven a los menores y deben presentar su cartilla, pues como ya se sabe es para tener el registro o control del cuadro básico de los antivirales.

El médico destacó que no se tienen conocimiento sobre si este año se llevará a cabo la Semana Nacional de Vacunación, que hay que resaltar que el año pasado no se realizó por la pandemia, originada por el coronavirus, el año pasado no se llevó a cabo.

"Pero ahorita por la veda electoral por parte de la Secretaría no podemos dar aviso así que solo hacemos el llamado por algunos medios y a la población por perifoneo, pero sí estamos poniendo las vacunas", señaló.

El director del Hospital declaró que, se van a buscar la forma a nivel local para tratar de cubrir los esquemas de vacunación pues cuentan con la mayoría de los biológicos que se aplican a los menores de cinco años

Reconoció que había quejas de las madres de familia, sobre la falta de las vacunas BCG y doble viral, pues desde el año pasado no se tenía en existencia, sin embargo, el directivo médico reiteró que ya se tiene una de las vacunas faltantes y que para la aplicación de la pentavalente, ya se están inmunizando pequeños, en el hospital.