Ultiman detalles en área COVID del Hospital General de Gómez Palacio

El secretario de Salud en Durango, Sergio González Romero, informó que se ultiman algunos detalles en el área COVID del nuevo Hospital General de Gómez Palacio como parte del cambio que se realiza a fin de evitar contagios entre pacientes y el personal que labora en la institución.

"Eso va muy bien, estamos por terminar los últimos detalles para terminar con el área COVID, porque no nos podemos mover hasta tenerlos separados porque si no, sería un contagiadero y lo que menos queremos es, por instrucciones del presidente (Andrés Manuel López Obrador), cuando esté todo bien coordinado y hecho, no se ponga en riesgo a ningún paciente, vamos a migrar, ya estamos próximos", dijo González.

En su visita por la región Lagunera, el funcionario comentó que para la contratación del personal que se requiera para la atención de las nuevas instalaciones ubicadas en la colonia Bugambilias, dijo que es el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) el que se ha hecho cargo. "Se está haciendo a través del Insabi para que se tenga la contratación de personal, alrededor de 300 que se tiene, lo básico y vamos a ir creciendo", comentó el secretario.

Recientemente, en entrevista para El Siglo de Torreón, el director del hospital, Luis Zúñiga, comentó que para el funcionamiento en una primera etapa era necesario contar con 550 a 560 trabajadores de la salud y actualmente la base la conforman 368.

De inicio se contará con los servicios básicos como: ginecología, medicina interna, cirugía y pediatría, "necesario para empezar", dijo el funcionario.

El secretario de Salud recordó también que el presidente López Obrador, en el evento inaugural del inmueble, se comprometió a proporcionar un acelerador lineal "y los oncólogos necesarios. En máximo dos semanas se estará migrando porque debemos tener la seguridad del área COVID. Si nos pasamos por acelerar las cosas, se puede generar un contagio", insistió.