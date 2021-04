Responden candidatos por el Distrito 02 de Durango a cuestionamientos

Rocío Rebollo y Omar Castañeda, candidatos a la diputación federal del distrito 02 de Durango, cuya cabecera es Gómez Palacio, participaron en el foro organizado por El Siglo, donde respondieron a las preguntas enviadas por la ciudadanía a través de las distintas plataformas.

El moderador fue Yohan Uribe Jiménez, subdirector editorial de El Siglo de Torreón. La primera pregunta fue por qué deben votar por su proyecto. María del Rocío Rebollo Mendoza, de la alianza Va Por México (PRI, PAN y PRD), dijo que se requiere que los recursos lleguen a la Comarca Lagunera y no solamente al sureste del país, por lo que ofreció su experiencia, compromiso, honestidad y resultados, así como congruencia, apoyar y votar las iniciativas que sean en beneficio de la población.

Omar Enrique Castañeda González, de la coalición Juntos Hacemos Historia (Morena, PT y PVEM), dijo que se ha construido una trayectoria en la izquierda y social, y su propuesta es la de la gente, pues ha integrado, desde la iniciativa privada y el servicio público, la visión de lo que se requiere en la región. Consideró que se necesita ser gestores para que los proyectos y beneficios lleguen a La Laguna, mencionó el proyecto de Agua Saludable para La Laguna y proyectos de apoyo para la gente que se apoyarán en esta administración. Aseguró que tiene honestidad, experiencia y compromiso por la gente.

NUEVOS CUADROS

La segunda pregunta fue en relación a que en Gómez Palacio siempre son las mismas personas las que compiten para los puestos de elección popular, por lo que se les cuestionó si apoyarían a cuadros nuevos. Rebollo dijo que siempre ha sido priista y que sí ha impulsado a gente nueva a diferentes posiciones, pero indicó que se construye una carrera al ir escalonando, lo que le ha llevado a tener mejores posiciones, pues insistió en que se necesita gente con experiencia y que haya dado resultados, de ahí que comenzó siendo síndica y ha ocupado otros cargos.

Castañeda dijo que las nuevas generaciones en la política son necesarias y aseguró que él es un cuadro emergente de la lucha social, que compite por primera vez por la diputación federal. Señaló que "los experimentados de siempre" han hecho "un destrozo" del país, por lo que hay mucha gente con experiencia en el sistema de corrupción y saqueo, consideró que se deben involucrar más los jóvenes en la política.

INICIATIVAS

A través de las distintas plataformas de El Siglo, otra de las preguntas más recurrentes fue con cuál iniciativa importante para Gómez Palacio o la Zona Metropolitana de La Laguna podrían comprometerse, más allá de la agenda que les puedan marcar sus partidos. Rocío Rebollo señaló que la desaparición del Fondo Metropolitano fue un golpe "tremendo" y se tiene que recuperar, así como recuperar los recursos para los municipios, para que puedan generar obra, y los desaparecidos programas del campo y de apoyo al sector productivo, lo que se evidencia en la economía de este distrito.

Omar Castañeda dijo que el abandono que hay en la región es de décadas y aseguró que se requiere reactivar la economía con proyectos integrales, pues ha sido "un desastre" la forma en que se han tratado de manejar los temas regionales, cada estado por su lado, citó como ejemplo el Metrobús, que aún no se consolida en La Laguna de Coahuila y no se inició en la de Durango. Otro fue el proyecto del parque Morelos, que consideró fue hecho "desde el escritorio y desde el café", por lo que indicó que se requiere hacer los planes regionales con una rectoría de un consejo regional, para que de aquí se lancen a la Federación y no vengan a imponerse desde allá, a lo que se ha comprometido ya con cámaras empresariales.

PROYECTO AGUA SALUDABLE

Sobre el Agua Saludable para La Laguna, el público les cuestionó su opinión y su compromiso a que se concluya la obra en este sexenio. Rebollo recordó que este proyecto fue impulsado en la administración estatal anterior de Durango como Agua Futura y que vendría a solucionar el problema en la región pero tiene que ser integral, de modo que se apoye a los productores con sistemas de tecnificación de riego, sin embargo, indicó que se ha dicho mucho que vienen ya las obras y no se han concretado, confió en que finalmente se consolide, pues dijo que hay muchos laguneros que esperan que así sea.

Castañeda dijo que el problema del arsénico en el agua es muy grave y aseguró que el gobierno de la Cuarta Transformación aterriza los proyectos. Citó el caso del Hospital General de Gómez Palacio, que fue inaugurado y no se podía utilizar porque no se tenía el equipamiento necesario debido a la corrupción, y hasta la actual administración se pudo echar a andar. Consideró que Agua Saludable arrancará este año y se garantizarán los fondos para que exista una inversión en la infraestructura de los municipios.

'CHAIROS Y FIFÍS'

Una pregunta constante fue relativa a la polarización que existe de "fifís" y "chairos", en cuanto a si creen que el Congreso de la Unión se convertirá en un "ring" o una tribuna donde se definan los destinos del país. Rocío Rebollo dijo que este lugar debe ser donde se defina la política económica y social del país, el sistema de división de poderes y de democracia, señaló que la economía de las familias está rebasada, se requiere ampliar los programas para discapacidad y abatir la pobreza mediante la generación de empleo, para lo que se necesita inversión, que no ha llegado de parte del gobierno federal.

Omar Castañeda dijo que se necesita cabildear en el Congreso de la Unión y dialogar, pero indicó que se requiere tener total claridad sobre lo que se está impulsando, pues apuntó que hay adultos mayores que solamente sobreviven de la pensión que otorga el Gobierno federal. Consideró que con el plan de austeridad se obtienen recursos para apoyar a sectores que no se tenían considerados. Dijo que la generación de empleos requiere de infraestructura.

El video completo está disponible en las distintas plataformas de este medio, ayer contaba con más de seis mil reproducciones y arriba de mil comentarios. El mismo ejercicio se hará hoy con los candidatos a diputados por el distrito 03 de Durango.