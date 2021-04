Apuesta WhatsApp a 'mensajes efímeros'

En las apps de mensajería compartimos mucho. Ya sea por temas personales, escolares o laborales, hay mucha información personal que circula a través de estas plataformas. Puede que la mayoría de los mensajes no nos ocasionen problemas y puedan estar disponibles y visibles siempre, pero hay algunos que preferimos que desaparezcan, y WhatsApp está trabajando en una función para que se eliminen en 24 horas.

Hay que recordar que, desde el año pasado, la app propiedad de Facebook ofrece la opción de mensajes que se autodestruyen con la ventaja de que no dejan ninguna huella, como sí sucede cuando se borra alguno y aparece la leyenda: "Eliminaste este mensaje". El tema en este caso es que el período para que desaparezcan es de siete días. Sin embargo, el periodo podría reducirse pronto.

De acuerdo con el portal especializado en la app, WABetaInfo, la aplicación de chat está trabajando en una opción de mensajes efímeros que se eliminarán en 24 horas. Según el sitio, WhatsApp está trabajando para darle a los usuarios otra opción de límite de tiempo para que los mensajes desaparezcan solo un día después de haber sido enviados tanto en chats grupales como individuales.

Desde hace tiempo los usuarios han pedido esta opción. Son muchos los que envían información potencialmente sensible en la app y quiere tener la certeza de que esta se eliminará automáticamente sin tener que esperar una semana para que así sea. La realidad es que WhatsApp ha esperado mucho para lanzar la herramienta pues, en otras plataformas como Signal, los usuarios pueden elegir que los mensajes de autodestruyan en solo 5 segundos.

Además, según dio a conocer también WABetaInfo, la aplicación no solo está considerando los mensajes de texto sino que además está trabajando en el desarrollo de una herramienta para imágenes efímeras que podrían desaparecer tan pronto como el usuario las reciba y salga del chat. Con suerte, pronto podremos experimentar todas estas características. Sin embargo, hay que recordar que ambas funciones todavía están en desarrollo por lo que no tenemos certeza de cuándo podrían llegar.

¿Cómo funcionan los mensajes que se autodestruyen? Si quieres activar la función de mensajes efímeros bajo las condiciones actuales, tanto en iPhone como en Android, solo debes abrir el chat de WhatsApp en el que quieres que los envíos se autodestruyen, toca el nombre del contacto, luego da clic en Mensajes temporales y selecciona la opción de Activados.

Toma en cuenta que esta función afectará a todos los mensajes del chat, por lo que si quieres guardar algo tendrás que deshabilitarla. También considera que la opción solo afectará a las conversaciones a partir de la fecha en que activaste las herramientas, es decir, todo el contenido anterior no se borrará y es lo que verás si restauras la conversación en otros teléfonos.

Considera también que si no abres WhatsApp durante el período de siete días, el mensaje desaparecerá. Sin embargo, la vista previa todavía podría mostrarse en las notificaciones. Finalmente algo importante a considerar es que esta función no evita que se reenvíe el mensaje o que se tome una captura de pantalla antes de que desaparezca, por lo que no garantiza la seguridad de la información enviada. Además, de forma predeterminada, los archivos multimedia que se reciben en WhatsApp automáticamente en la galería de tu celular, por lo que, si los mensajes temporales están activados, los archivos enviados en ese chat desaparecerán, pero se guardarán en tu teléfono si la descarga automática está activada.