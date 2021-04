Santos, equipo 'bipolar'

- En el argot futbolero, es bien conocido el "Síndrome del Jamaicón", un "padecimiento" que afecta a las personas que se sienten melancólicas en extremo cuando salen de su lugar de origen y ello les impide desempeñarse al nivel de su rendimiento habitual. Hoy, ese término parece encajar perfecto en Santos Laguna.

Ubicados en el quinto lugar de la tabla general, con amplias posibilidades de calificar de manera directa a la liguilla del torneo Guardianes 2021, los Guerreros se han destacado por su juego de conjunto, su propuesta de amplio despliegue físico y presión al rival en toda la cancha, filosofía de juego que ha aplicado Guillermo Almada para tener excelentes resultados. Pero de manera increíble, eso se reduce a los partidos en casa, pues cuando Santos es visitante la historia es muy diferente, con malos resultados, pero sobre todo con muchas complicaciones para atacar y hacer goles.

BAJA NOTORIA

Tal y como le sucedía a José "El Jamaicón" Villegas Tavares, a los Guerreros parece que se les viene el mundo encima cuando salen de casa, bajando notoriamente su productividad en ofensiva, aspecto que hoy les pesa para no estar en una posición todavía mejor dentro de la clasificación. En ocasiones ha sido la falta de fortuna, otras veces simplemente han disminuido de manera drástica su nivel de juego, como sucedió apenas el lunes en Pachuca, pero lo cierto es que Santos sufre para anotar goles como visitante; para muestra: apenas 3 anotados en 8 partidos, la peor cosecha de la Liga MX.

Si bien las seis unidades que han conseguido los Guerreros como visitantes no es el peor registro de la liga, ya que ese "honor" le corresponde a Gallos del Querétaro, con apenas un punto fuera de casa, donde sí están indiscutiblemente en el fondo los Guerreros es en la ofensiva fuera de casa, con apenas 3 goles, superado por los otros 17 equipos de la Liga MX.

En 8 partidos como visitante, Santos se ha ido en blanco 5 veces, solamente ha anotado un gol en 3 ocasiones, dos empates 1-1 y un triunfo 1-0, un rendimiento simplemente inexplicable al compararlo con su accionar en el estadio Corona, donde han anotado 15 goles en 8 encuentros.

PEOR DE LA HISTORIA SANTISTA

El pésimo rendimiento ofensivo de los Guerreros al jugar en patio ajeno durante el actual Guardianes 2021 se ha convertido ya en el peor registro de goles como visitantes en toda la historia del club albiverde. Los 3 goles anotados jugando fuera de casa durante este certamen superan al registro del Verano 98, Apertura 2002, Apertura 2004 y Clausura 2005, que tenían la deshonra de ser los de peor productividad ofensiva para Santos al jugar fuera de casa, pero en esos cuatro campeonatos se festejaron 6 anotaciones santistas en patio ajeno, el doble que en la actualidad.

No todo es negativo para los Guerreros al jugar como visitantes, ya que solamente han permitido 6 goles, siendo la tercera mejor defensiva al estar en esas condiciones, solamente son superados por la zaga de Cruz Azul (apenas 2 goles recibidos) y Atlas, con 4; incluso, las 4 derrotas albiverdes de visita han sido por marcador de 1 a 0. Sin embargo, eso habla también de su incapacidad para responder cuando reciben un gol en cancha ajena, lo que podría ser un gran problema en caso de cerrar fuera de casa algún partido en serie de liguilla.

Los goles que han logrado anotar los Guerreros como visitantes fueron: en la jornada 5, empatando a 1 ante Atlas, el anotador fue Omar Campos; durante la fecha 11 en la victoria ante Xolos 1-0, el gol fue de Félix Torres; y en la jornada 13, empatando 1-1 con Chivas, la anotación santista fue obra de Jesús Ocejo. A partir de ese juego, los albiverdes no han logrado mover las redes fuera de La Laguna, ya que cayeron por idéntico marcador de 1 a 0 ante Gallos del Querétaro y los Tuzos del Pachuca.

POLOS OPUESTOS

En el Corona es "otro cantar" para los Guerreros. Dominantes al defender su casa, suman 6 victorias, 1 empate y apenas 1 derrota durante el actual certamen, con 15 goles anotados y 7 recibidos, convirtiendo su casa en una auténtica fortaleza, donde Guillermo Almada mantiene una imponente efectividad.

Sin embargo, sería un error el caer en excesos de confianza durante el partido del próximo domingo, ya que el visitante en turno, la Franja del Puebla, tiene apenas una derrota jugando fuera del estadio Cuauhtémoc.

Los números del Puebla como visitante indican que de 7 partidos ha ganado 4, empatado 2 y perdido 1, con 15 goles a favor (la mejor cifra de toda la liga, jugando fuera de casa) y 9 en contra, para una cosecha de 14 puntos, la segunda mejor del circuito, solamente por detrás de las 19 unidades que ha obtenido Cruz Azul. Afortunadamente para los Guerreros, terminó ya su temporada como visitantes, pero deberán realizar los ajustes necesarios para corregir su pésima puntería fuera de casa durante la liguilla, en camino hacia la consecución de su séptima estrella.

Santos en el Guardianes 2021