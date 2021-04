Avalan tercer retiro de pensiones en Chile

Los chilenos podrán disfrutar de un nuevo retiro de los fondos privados de pensiones -el tercero desde que comenzó la pandemia- en los próximos días, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) respaldara la popular medida y de que el presidente Sebastián Piñera anunciara su promulgación.

Por 7 votos frente a 3, la corte rechazó aceptar a trámite el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno presentó la semana pasada bajo el argumento de que la medida puede hipotecar las pensiones futuras y dejar sin fondos a cerca de 5 millones de personas, así como por entender que infringe normas constitucionales relativas como la potestad de la iniciativa legislativa, entre otras.

Piñera podía aceptar este resultado o hacer uso del veto presidencial para frenar o modificar el proyecto y, tras horas de máxima incertidumbre, salió en rueda de prensa a comunicar que acataba la resolución del TC.

Ello pese a insistir en que no comparte el proyecto, aprobado la semana pasada por amplia mayoría en el Parlamento, que permite retirar el 10 % de los fondos de pensiones y busca aliviar a la clase media, muy castigada por la pandemia.

"En la vida hay que saber aceptar las normas y decisiones del Estado de derecho", reconoció Piñera, cuya aprobación cayó esta semana al mínimo del 9 % por su rechazo al retiro.

"No somos indiferentes, no somos ciegos, no somos sordos", agregó el mandatario, flanqueado por sus principales ministros.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El parecer del TC fue muy diferente al del pasado diciembre, cuando por igualdad a 5 votos y con el desempate de su presidenta, María Luisa Brahm, la corte declaró admisible el requerimiento del Gobierno contra la iniciativa parlamentaria que buscaba permitir un segundo retiro del 10 %. El Ejecutivo impulsó entonces su propio proyecto, el cual fue aprobado.

"Esa sentencia (de diciembre) no fue un cheque en blanco", dijo a la prensa uno de los magistrados del TC que cambió su voto esta vez, Iván Aróstica.

"Hoy hay situaciones que han cambiado, para bien o para mal (...) Han ocurrido acontecimientos (...) nosotros como conciudadanos sentimos y somos empáticos con la situación de la ciudadanía", afirmó.