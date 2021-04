Alfredo Adame arranca campaña electoral con insultos

Alfredo Adame arrancó su campaña política el sábado 24 de abril en la carretera Picacho-Ajusco, de la Alcaldía Tlalpan de la CDMX, entre insultos y descalificaciones contra automovilistas que le dedican claxonazos al actor.

Como candidato a diputado federal del distrito 14 de Tlalpan por el partido de Redes Sociales Progresistas (RSP), el también conductor de televisión se dedicó a repartir volantes en la delegación, a las afueras del parque de diversiones Six Flags México, donde el polémico famoso tuvo altercados con algunos ciudadanos.

En imágenes que circulan en redes sociales, se ve a Adame profiriendo insultos contra quienes transitaban por la vía pública.

"¡Eres un p*ndejo, naco, fracasado, mediocre, mequetrefe y ch*nga a tu madre!", fueron algunas de las palabras que lanzó a un conductor que pasaba por la zona.

Y es que a manera de claxonazos, ciudadanos que por ahí circulaban, le hicieron ver que su candidatura no es bien recibida en la alcaldía, hecho que el actor no pasó por alto, y al ritmo del tema We Will Rock You, adaptado con la frase "Vota por Adame", el actor dio inicio a una cuestionada campaña electoral.

Pero a pesar de su criticado comportamiento por internautas, Adame asegura que tiene el apoyo de los habitantes de Tlalpan.

"La gente está conmigo afortunadamente, porque he demostrado durante mucho tiempo que soy un hombre educado, decente, trabajador, con valores, con principios, con escrúpulos", dijo.

Sus dichos hicieron eco en las redes sociales, luego de que usuarios destacaran que el candidato no lleva a la práctica los valores que asegura tener.

Alfredo Adame buscando el voto. pic.twitter.com/5vrtrSvsE6 — El Reynote (@renatosx) April 27, 2021

Dice Alfredo Adame que es un hombre educado, trabajador, con valores con principios, con escrúpulos... Ésto lo dijo cuando repartía su propaganda en la salida de Six Flags y el tan decente se la pasó mentandole la mamá a todo el que le decía algo. — Ali ⭐Adamor ⭐ (@ngeldelcielo12) April 26, 2021

Los que estaban detrás de cámaras en la entrevista de Alfredo Adame: pic.twitter.com/9c8rzSItpL — Joss Duard the Vampire Slayer ▕⃝⃤⁩⁩ (@JossDuard) April 26, 2021