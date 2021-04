Ven difícil la instalación de parquímetros en Matamoros

"Va a salir la administración y los parquímetros nada", dijeron algunos comerciantes del municipio de Matamoros, pues pese a que se había asegurado que para el mes de febrero se iniciaría con la instalación de los aparatos, hasta el momento no ha ocurrido.

Como se recordará la administración anuncio desde el año pasado la reactivación del servicio, para lo cual se hizo una licitación para la compra de los aparatos medidores de tiempo, pero luego la empresa Estacionómetros de México, quien fue a quien la "ganadora" del contrato, demandó al Municipio por incumplimiento y luego de llegar a un acuerdo, se dijo que para finales de febrero, ya estarían instalando los primeros 100 aparatos dobles; es decir se ocuparían 200 espacios en el primer cuadro de la ciudad.

Incluso a finales de enero que se entrevistó al tesorero Agustín Jaime Sifuentes y en ese momento afirmó que, los medidores de tiempo llegarían aproximadamente del 20 al 24 de febrero y agregó que para marzo se continuaría con la instalación de otros 100 aparatos.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Óscar Alberto de Ávila Alfaro, dijo que lo último que se le comentó, era justamente el convenio al que había llegado con la empresa, para evitar la multa por el incumplimiento de contrato y que en una primera etapa se adquirían 100 aparatos con un costo de 1.5 millones de pesos.

"No sé si también por la pandemia no los han traído, por que se nos dijo que iba a ser adquiridos en Canadá y puede ser que por eso que todavía no los ponen".

En relación a la disminución de la tarifa, ya que se contempla cobrar en 8 pesos por hora, incluso es la más alta que el resto de los municipios de la región el líder de los comerciantes dijo que al exponerlo al tesorero, no hubo posibilidad de que se considerara una tarifa menor.

"Nosotros les pedimos que se considerara bajar, por que considerábamos que era muy alto el costo y no les gusto mucho y nos dijeron que era una tarifa que ya se había acordado".

Por último el entrevistado también coincidió en que ya el fin de semana inicia el quinto mes del año y "todavía no hay nada" y con las elecciones ve difícil que el proyecto se concrete en el corto plazo.