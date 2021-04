Alberto Ángel 'El Cuervo' presentará obra de forma gratuita

El cantante Alberto Ángel "El Cuervo" asegura que la pandemia ha sido algo terrible que le ha pasado a la humanidad.

La contingencia acabó con varios de sus proyectos, según dijo en un comunicado de prensa.

"Antes de la cuarentena, yo había comenzado una serie de televisión que me permitiría trabajar durante los siguientes tres años, pero quedó suspendida. Estaba por comenzar otro programa en televisión privada y se me canceló. Y se me pospusieron conciertos que obviamente ya no se realizaron".

En su casa, aislado, y sin posibilidad de retomar su actividad como cantante, Alberto Ángel comenzó a darle vueltas a una pregunta: ¿para qué sirve el arte?

"Cuando comenzó la pandemia lo primero que se desechó fue el arte, cerraron foros, teatro, todo. Eso provocó que el gremio artístico viviera situaciones apremiantes, muchos tuvieron que dejar el arte para dedicarse a vender tacos o manejar un taxi", dice el Cuervo.

Esa realidad lo llevó a escribir la obra de teatro El Arte, ¿Para Qué…?, la cual se montó como se hacen los montajes en estos tiempos de pandemia: "Cada uno de los actores ensayó en su casa, nos valimos de herramientas como el Zoom para la representación, pero cada uno de ellos se grabó con sus propios medios, usó su equipo de iluminación y su teléfono celular".

Esa grabación de la obra que hizo cada uno de los siete actores ahora está en proceso de edición para que finalmente se estrene el 14 de mayo por streaming de manera gratuita a las 20:00 horas a través de la página de Facebook del propio Alberto Ángel.