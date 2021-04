Floyd Mayweather regresa al ring para enfrentarse en junio a Logan Paul

El enfrentamiento marca el regreso de Mayweather al ring, quien no ha tenido una pelea desde el 2017, cuando derrotó en una exhibición a Conor McGregor.

El anuncio se hizo en redes sociales, donde además se especifica que será a través de la señal de Showtime y Fanmio en donde se podrá disfrutar de este combate, el cual se puede preordenar desde ya con un costo de 49.99 dólares.

Mayweather vs. Paul live at Hard Rock Sunday, June 6th #MayweatherPaul #BraggingRights

The historic crossover event is signed & sealed! ✍

Floyd de 43 años, tiene una marca como profesional de 50 triunfos, sin derrota alguna y 27 victorias con nocaut. Tiene títulos en las divisiones de peso Superpluma, Ligero, Welter y Superwlter.

Por otro lado, Logan es un youtuber de 26 años que debutó en el boxeo profesional en noviembre de 2019, en una derrota en contra de KSI.

it's finally official... fighting @FloydMayweather at the Hard Rock Stadium in Miami on Sunday, June 6.

LET'S FUCKING GOOOOOOO