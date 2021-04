Karen Luna quiere conservar la tradición mexicana

Karen Luna asegura que al fin encontró su camino en la música y es en el género regional mexicano. La cantante que incursionó haciendo pop reconoce que sus raíces siempre estuvieron en la tradición mexicana.

De pequeña recuerda que fue el cine que su familia le ponía donde encontró la inspiración para interpretar temas clásicos.

"Veía cómo interpretar o portar un traje de charra, me gustaban las películas de José Alfredo Jiménez, que de cierta forma me ayudaron mucho, veía por ejemplo el personaje de Lola Beltrán que era completamente natural en la forma de cantar, entonces cuando decía 'voy a interpretar 'Paloma negra'', me fijaba en el personaje y veía cómo lo hacía para trasladarlo a la hora de cantarlo", dijo Karen Luna en entrevista.

Con su nuevo proyecto musical, del que se desprende un EP con temas que se acompañan del mariachi, pretende cautivar a públicos jóvenes para que el género prevalezca. Como mujer asegura que tuvo grandes inspiraciones, pero le preocupa que actualmente son pocas las exponentes en este rubro.

"Yo crecí escuchando a Alicia Villareal, Aida Cuevas y me formé a base de su música, pero creo que las nuevas generaciones deben tener una figura con la que ellas se formen. El género está muy acaparado por los hombres", afirmó.

Su más reciente tema "Mi desprecio" es una muestra de la fortaleza que quiere demostrar, pues en él habla acerca de una mujer que termina una relación amorosa tras no sentirse cómoda.

"Hablo de despecho para reafirmar que no solamente a través de una traición se termina una relación, sino también por una falta de atención y con esta valentía me siento muy feliz de estar representando a mi país".

Además de México, también está haciendo promoción como representante del género en Colombia, donde ya ha colaborado con la cantante Paola Jara. Este 29 de abril planea comenzar con algunos shows presenciales en estados de su país natal que ya se encuentran en semáforo verde.

"Están volteando a ver a una mexicana que está yendo a representar a su país y ya estamos cuadrando algunas presentaciones, en México será en Veracruz el primer lugar y Ensenada Baja California, siempre pendientes con esto del Covid-19, porque uno pone y Dios dispone".