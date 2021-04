Sylvia Pasquel evita hablar de Frida Sofía al opinar sobre violencia de género

La actriz Sylvia Pasquel piensa que cada vez hay mayores oportunidades para la mujer en profesiones como la suya, sin embargo, es un camino en el que siente que las cosas van lentas, pero seguras.

Lo que sí lamenta es que todavía haya temas olvidados, uno de ellos en cuanto a la violencia de género.

"Todo lo que tiene que ver con la ley en defensa de las mujeres, no avanza esto de la violencia de género, los castigos a la violencia de género, no avanza lo que está relacionado con esa parte de la mujer que es tan sensible y difícil porque al final del día la educación es que nosotras somos esclavas y terminamos siendo posesión de quien se casa con nosotros", señaló en conferencia de prensa.

"Eso es muy difícil de erradicar porque somos nosotras las que enseñamos estas costumbres a nuestros hijos, somos nosotras las que tenemos que empezar a cambiar la perspectiva de los hombres en relación a lo que es ser pareja de una mujer", expresó.

Pasquel ofreció una conferencia de prensa virtual en el marco de la presentación de la puesta en escena "Nahui Olin" con la que ofrecerá tres funciones los primeros tres sábados de mayo a las 20:00 horas vía streaming, y que se basa en la vida de la pintora Carmen Mondragón, conocida como Nahui Olin.

La producción fue grabada previamente a la pandemia en una función que ofreció la actriz en Casa Musa en Monterrey, por lo que transporta al público a una obra como en la vieja normalidad con un público llenando la sala.

Al respecto del personaje señaló que fue una coincidencia que una de las características de la artista tenga relación con la actualidad por la lucha de los derechos de la mujer pues el propósito del montaje fue hablar sobre la vida de quien considera fue una gran artista que es muy desconocida.

"El personaje de Naui Olin siempre fue una gran feminista, ella forma parte de todo este movimiento en su época del feminismo y propiciar que las mujeres pudieran votar, siempre fue una defensora del feminismo pero digamos que coincidentemente el tema empata con lo que se está viviendo ahora en cuanto a la liberación de las mujeres y sobre todo del importante papel que jugamos dentro de la vida no nada más la vida política ni familiar sino en general dentro de nuestro contexto del mundo", comentó.

Además, la hija de Silvia Pinal recalcó la importancia de las mujeres en la actualidad.

"Nosotras no somos ni el sexo débil ni somos esclavas, ni posesión de nadie, somos un complemento maravilloso porque al final del día por algo decidió Dios que nosotras fuéramos las que damos la vida. Por algo Dios escogió primero hacer y formar al hombre porque echando a perder se aprende. Definitivamente en algunas cosas hemos avanzado aunque no se nos da la estafeta del poder, en algunas hemos avanzado y en otras estamos muy retrógrados".

La media hermana de Alejandra Guzmán sólo se concentró en hablar de su trabajo y no tocó el tema de su sobrina Frida Sofía, quien señalara en días pasados a su abuelo Enrique Guzmán como la persona que abusó de ella a los cinco años de edad.

Dicha revelación puso a la familia Guzmán-Pinal en el ojo del huracán tanto que el ídolo del rock and roll en México la semana pasada levantó una querella contra su nieta.

Sergio Mayer desea que Frida y Alejandra se reconcilien

Sergio Mayer ha brindado apoyo a algunas víctimas de abuso sexual, como en el caso de Daniela Berriel y dice, apoyará y seguirá apoyando a quien se lo pida. Daniela denunció que en marzo del 2020 fue víctima de abuso sexual por parte de un amigo del actor Gonzalo P., por lo que comenzó un proceso legal contra ambos, sin embargo, el acusado fue liberado el pasado 9 de abril.

"Sigue el caso de Daniela, Dani es una mujer muy luchona y me parece que con un valor extraordinario va a continuar con su proceso y vamos a ver cuál es la estrategia de los abogados, pero ese y de todos los temas que estamos al pendiente vamos a trabajar y sacar adelante", dijo Mayer durante la alfombra roja del musical "Hoy no me puedo levantar".

El diputado dijo que en este tipo de situaciones hay que ser muy cuidadosos porque son procesos legales, pero brindar apoyo. "Hay que darles precisamente la presunción de inocencia y que el MP y los jueces determinen si hay valores para integrar la carpeta y para que lleven su juicio dentro de la cárcel, nosotros hacemos lo que nos corresponde", agregó.

En cuanto al tema de Frida Sofía, quien acusó a su abuelo Enrique Guzmán de haberla tocado indebidamente cuando ella tenía cinco años, expresó.

"Tuve la suerte de platicar con Ale Guzmán hace poco, tenemos temas pendientes que tienen que ver con el espectáculo y también platicamos de estos temas y todo lo que está en mis manos. Obviamente Ale es madre, es una madre que tiene que luchar con muchas cosas y vamos a tratar de ayudarlos en lo que se pueda, creo que están muy lastimadas las dos y ojalá logren una reconciliación pero eso depende de ellas", dijo al respecto.

El también actor y político deseó que la familia logre solucionar este problema.

"Esperemos que esto lo paren a la brevedad para que eviten hacerse más daño. La sangre es la sangre, ojalá y depende de ellas, ojalá que logren llegar a un acuerdo por el bien de las familias y que Dios los bendiga".