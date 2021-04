Billie Eilish anuncia la fecha del lanzamiento de su nuevo álbum

Luego de dos años de espera desde el debut de su primer álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilish anunció este martes la fecha del lanzamiento de su segundo disco titulado Happier Than Ever.

A través de sus redes sociales, la cantautora estadounidense compartió con sus seguidores que será finalmente el próximo 30 de abril que podrán escuchar su nuevo material musical. "Mi nuevo álbum Happier Than Ever saldrá el 30 de julio. Esta es mi cosa favorita que alguna vez haya creado y estoy tan emocionada, nerviosa y ansiosa por que lo escuchen", escribió al comienzo de su anuncio que acompañó con lo que parece ser la tapa de dicha producción, donde luce su cabellera rubia con la que impresionó a sus seguidores de Instagram hace algunas semanas. "Nunca había sentido tanto amor por un proyecto como este. Espero que sientan lo que yo", agregó la artista de 19 años, quien además confirmó que este jueves en la mañana liberará la canción principal, cuyo nombre es el mismo que el del álbum. Eilish compartió ayer un fragmento de lo que podría ser el próximo videoclip de Happier Than Ever. El material discográfico constará de 16 canciones e incluirá las ya reveladas My Future y Therefore I Am.