Cocodrilo visita al Toronto FC previo al encuentro con Cruz Azul

Cruz Azul y Toronto FC se enfrentarán este martes en el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, en el Raymund James Stadium de Florida.

Previo al encuentro, el cuadro canadiense recibió una visita inesperada cuando entrenaban, se trata de un cocodrilo el cual quedó grabado en video.

Make it training, but with special guests: pic.twitter.com/3nErr4pVuS — Toronto FC (@TorontoFC) April 26, 2021

En el clip se puede ver a los jugadores del conjunto de la MLS sorprendidos y asustados por la aparición de este animal en la cancha.

Guy didn't get the memo about closed training Gator Country | All For One: Moment presented by @Bell pic.twitter.com/C9Pzm119di — Toronto FC (@TorontoFC) April 27, 2021

El acontecimiento fue tomado con humor por el equipo, nombrando y dándole al reptil un lugar en sus filas como refuerzo, “Toronto FC acordó términos con "Ale Gator" en un préstamo a corto plazo” escribieron en una publicación.

BREAKING | Toronto FC have agreed to terms with Ale Gator on a short-term loan The deal was completed using our newly-acquired GAM (Gator Acquisition Money) #WelcomeGator | #TFCLive pic.twitter.com/BeZryLBEL5 — Toronto FC (@TorontoFC) April 27, 2021

El texto acompañado por una imagen del animal, también se puede leer que: “El trato se completó utilizando nuestro GAM (Gator Acquisition Money) recién adquirido”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Toronto FC (@torontofc)

El Toronto FC buscará imponerse a un Cruz Azul que se encuentra en lo más alto de la Liga MX al ser líder de la clasificación del Guardianes 2021.