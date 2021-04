Candidatos a diputación federal del distrito 02 de Durango participan en foro de El Siglo

Rocío Rebollo y Omar Castañeda, candidatos a la diputación federal del distrito 02 de Durango, con cabecera en Gómez Palacio, participaron en el foro organizado por El Siglo, donde respondieron a las preguntas enviadas por la ciudadanía.

El moderador fue Yohan Uribe Jiménez, subdirector editorial de El Siglo de Torreón. La primera pregunta fue por qué deben votar por su proyecto. María del Rocío Rebollo Mendoza, de la alianza Va Por México (PRI, PAN y PRD), dijo que se requiere que los recursos lleguen a la Comarca Lagunera y no solamente al sureste del país, por lo que ofreció su experiencia, compromiso, honestidad y resultados, así como congruencia, apoyar y votar las iniciativas que sean en beneficio de la población.

Omar Enrique Castañeda González, de la coalición Juntos Hacemos Historia (Morena, PT y PVEM), dijo que se ha construido una trayectoria en la izquierda y social, y su propuesta es la de la gente, pues ha integrado, desde la iniciativa privada y el servicio público, la visión de lo que se requiere en la región. Consideró que se necesita ser gestores para que los proyectos y beneficios lleguen a La Laguna, mencionó el proyecto de Agua Saludable para La Laguna y proyectos de apoyo para la gente que se apoyarán en esta administración. Aseguró que tiene honestidad, experiencia y compromiso por la gente.

La segunda pregunta fue en relación a que en Gómez Palacio siempre son las mismas personas las que compiten para los puestos de elección popular, por lo que se les cuestionó si apoyarían a cuadros nuevos. Rebollo dijo que siempre ha sido priista y que sí ha impulsado a gente nueva a diferentes posiciones, pero indicó que se construye una carrera al ir escalonando, lo que le ha llevado a tener mejores posiciones, pues insistió en que se necesita gente con experiencia y que haya dado resultados, de ahí que comenzó siendo síndica y ha ocupado otras posiciones.

Castañeda dijo que las nuevas generaciones en la política son necesarias y aseguró que él es un cuadro emergente de la lucha social, que compite por primera vez por la diputación federal. Señaló que “los experimentados de siempre” han hecho “un destrozo” del país, por lo que hay mucha gente con experiencia en el sistema de corrupción y saqueo, consideró que se deben involucrar más los jóvenes en la política.

A través de las distintas plataformas de El Siglo, otra de las preguntas más recurrentes fue con cuál iniciativa importante para Gómez Palacio o la Zona Metropolitana de La Laguna podrían comprometerse, más allá de la agenda que les puedan marcar sus partidos. Rocío Rebollo señaló que la desaparición del fondo metropolitano fue un golpe “tremendo” y se tiene que recuperar, así como recuperar los recursos para los municipios, para que puedan generar obra, y los desaparecidos programas del campo y de apoyo al sector productivo, lo que se evidencia en la economía de este distrito.

Omar Castañeda dijo que el abandono que hay en la región es de décadas y aseguró que se requiere reactivar la economía con proyectos integrales, pues ha sido “un desastre” la forma en que se han tratado de manejar los temas regionales, cada estado por su lado, y citó como ejemplo el Metrobús, que aún no se consolida en La Laguna de Coahuila y no se inició en la de Durango, otro fue el proyecto del parque Morelos, que consideró fue hecho “desde el escritorio y desde el café”, por lo que indicó que se requiere hacer los planes regionales con una rectoría de un consejo regional, para que de aquí se lancen a la Federación y no vengan a imponerse desde allá.

