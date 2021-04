'Yo era el amor de su vida', dice Lucía Méndez sobre Luis Miguel

Lucía Méndez asegura que después de haber tenido un breve, pero apasionado romance con Luis Miguel, que el cantante le confesó que ella “era el amor de su vida”.

Así lo dio a conocer el lunes ante medios de comunicación, a los que reveló que “El Sol” estaba tan enamorada de ella, que años más tarde le reclamaría por haberlo dejado.

Además, Méndez destacó que “Luismi” usualmente es quien deja a sus parejas, por lo que se jactó de ser de las pocas mujeres que ha dejado al famoso, según ella, por la diferencia de edad que había entre ellos, pues señala que cuando se conocieron, ella tenía 40 años de edad, mientras él, 28.

“No puedo decir que no porque está en un libro de Javier León”, se refirió a la obra Oro de Rey del autor, donde se hicieron públicas estas especulaciones.

Y agregó: “él tenía 28 años (Luis Miguel), nunca en mi vida me atreví a hablarle. Fue padrísimo, fue divino y después, que te diré 10 años, me citó y me dijo de lo que me iba a morir”, contó, y mencionó que el intérprete de Tengo todo excepto a ti no tomó bien la separación.

“Tenía toda la razón, yo era el amor de su vida. Yo le dije adiós a él. Nos llevábamos más de 10 años. Luego salí con Pedro Torres. De uno guapo, pasé a uno feo. Lo dejé por él. Pedro no era guapo, ahora lo está”, detalló Méndez sobre su siguiente relación, aunque expresó que Luis Miguel siempre le pareció más atractivo que otras de sus parejas.

Explicó que para equiparar a su pareja con Luis Miguel, incluso lo orilló a tener buenos hábitos como una sana alimentación.

“El otro era de mi edad, carismático, hice que bajara de peso, lo convertí en mi príncipe azul. Yo me enamoro del talento”, afirmó Méndez.

También recordó que mientras salió con “Micky”, su romance estuvo lleno de erotismo y momentos infantiloides.

Por otra parte, indicó que el cantante nunca quiso hablar de detalles personales, como la relación que tuvo con su padre, sus hermanos, ni siquiera mencionó a su madre o el tema de que ella simplemente se había desvanecido. No obstante, dijo que siempre lo notó mal anímicamente por la situación familiar. Debido a ello, intentaba distraerlo con su personalidad “loca” para hacerlo reír.