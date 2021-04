Ninel Conde habría recibido 60 mdp por presuntos fraudes de Larry Ramos

Ninel Conde se encuentra en el ojo del huracán después de que un presunto amigo de su esposo, Larry Ramos, quien fue detenido por el FBI tras ser acusado de fraude millonario, asegura que la artista está implicada en los negocios de su pareja.

Esto después de que la actriz y cantante se deslindara de los problemas legales que enfrenta el colombiano por defraudar a más de 200 personas que invirtieron su dinero con él, entre ellos la cantante Alejandra Guzmán, por un monto de 22 millones de dólares (430 mdp).

Pero un supuesto allegado a Ramos declaró a la revista TV Notas que al “Bombón asesino” no le será fácil desmarcarse de los líos legales de su esposo, pues afirma que ella recibió 60 millones de pesos que serían parte de la cantidad antes mencionada.

“Larry me contó que a Ninel le dio dos millones de dólares (40 millones de pesos) en efectivo, pero que eso no era todo. También me aseguró que él pagó el video que acaba de hacer al lado de Juan Magán (del sencillo Tu me pones a pecar), él pagó su disco”.

Así asegura la fuente que le confesó Larry después de que se enterara de la reacción de la famosa.

“Me dijo que sabía que ella ya se había deslindado de él, que había visto el comunicado que ella había mandado y una entrevista (al conductor Raúl de Molina) que le dolió, aunque lo veía venir”, contó a la revista.

Asimismo, señaló que Ramos está muy enojado por la actitud que habría tomado Conde, pues asegura que “ella está metida hasta el cuello” y advirtió: “si no me apoya, me la llevo por delante”.

Y es que según dio a conocer quien dice ser cercano a él, Ramos además habría invertido en un negocio de trajes de baño de Ninel en EUA, al igual que habría comprado su departamento de Nayarit por un millón de dólares (unos 20 millones de pesos), pero no lo puso a nombre de él, afirma.

“Ella le ayuda en sus negocios”, dice y añadió: “usaron empresas de Ninel para triangular el dinero”, denuncia el supuesto amigo de Larry, por lo que comentó que eso convierte a la artista en su cómplice.