No me gusta cómo conduce y no creo que tenga talento: Lola Cortés sobre Laura Bozzo

La sección de Las Estrellas Bailan del Programa Hoy, ha comenzado a desatar las primeras polémicas tras la próxima aparición de Laura Bozzo.

Y es que, luego de las críticas que recibió Carlos Bonavides, la conductora se apuntó para competir junto a él, por lo que ahora, según lo dicho Latin Lover, quien forma parte del jurado, se espera que la peruana “baile tan bien como conduce”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de HOY (@programahoy)

Sin embargo, lo dicho por el también luchador profesional, causó la reacción de Lola Cortés:

“¿Dijiste si cómo conduce baila?. No me gusta cómo conduce ella, simplemente creo que, nos estamos enfrentando a una persona que me parece narcisista completamente. Espero que ella sepa entender que es una concursante que además es pareja de un hombre que tiene toda la energía del mundo. Que este no es su show y que la estrella se llama Hoy. No creo que tenga talento, no se le ni siquiera al caminar”, expresó la actriz de teatro que se ha caracterizado por la dureza de sus críticas.

Cabe señalar que, en redes sociales Bozzo compartió en sus historias de Instagram un video que muestra su sesión fotográfica junto al actor.

“Vamos con todo prepárense somos la pareja del pueblo y tb lo hago por las mujeres mayores que creen que su vida acabó pues NO a cualquier edad puede uno ser feliz y es que la edad está en el espíritu”, dijo.