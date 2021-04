Correa tumba al Milan y agrega al Lazio a la pelea por la 'Champions'

Correa, con un gran regate al meta Gianluigi Donnarumma a los dos minutos (1-0) y un potente derechazo tras una asistencia del español Luis Alberto en el 51, lanzó a un Lazio que sentenció el choque en el tramo final gracias a Ciro Immobile (m.86).

El media punta argentino alcanzó las seis dianas en esta Serie A y anotó tres goles en los últimos tres partidos, tras el tanto firmado la semana pasada contra el Benevento.

El equipo romano, en el que el técnico Simone Inzaghi volvió al banquillo tras recuperarse del coronavirus, triunfó con mérito ante un Milan que pagó la baja por lesión del sueco Zlatan Ibrahimovic, sustituido de manera no suficiente por el croata Mario Mandzukic, muy lejos de su mejor forma.

