Crédito en Lerdo divide opiniones de regidores

La intención de solicitar un crédito de hasta 144 millones de pesos a pagar en 30 años por el Ayuntamiento de Lerdo generó opiniones encontradas entre los regidores de todas las fracciones, aunque todos coincidieron en que fue producto de una irresponsabilidad del Municipio de no atender la demanda hace 14 años, cuando las liquidaciones a los extrabajadores habrían costado menos de 2 millones de pesos.

Bajo el argumento de que en la pasada sesión de Cabildo, el secretario del Ayuntamiento, Dimas López, no permitió expresarse a los ediles, decidieron hacer ruedas de prensa y posicionamientos al respecto.

Los regidores de la fracción de Morena harán un oficio que enviarán al Congreso del Estado para exigir que se investigue a los expresidentes municipales, desde Carlos Aguilera Andrade hasta María Luisa González Achem, del 2007 al 2019, a fin de ver hasta dónde fue su presunto enriquecimiento y que de ahí se les pague a los extrabajadores del Municipio, no del erario público. Los ediles que manifestaron su posicionamiento del por qué votaron en contra de autorizar al alcalde Homero Martínez solicitar esta línea de crédito fueron María Guadalupe Femat, Gloria Torres Bautista, María Magdalena Barboza y Héctor González.

"No es justo endeudar más a Lerdo y dejarlo más pobre. ¿Por qué no se les liquidó en su momento o se les reinstaló", cuestionó Femat. Por su parte, Margarita Barboza señaló que no es justo que la ciudadanía lerdense tenga que pagar esa deuda por 30 años y exigió que paguen quienes contribuyeron alargar este proceso.

Héctor González declaró que era una vergüenza que quienes provocaron este adeudo, hoy pidan el voto de los ciudadanos, refiriéndose en específico al exalcalde Carlos Aguilera, de quien dijo que pudo haber liquidado con 1.5 millones de pesos y decidió no hacerlo.

Los ediles morenistas también acusaron a la administración panista saliente de agosto del 2007 (presidida por Antonio Olivas) que permitió que en los últimos meses subieran los sueldos a los ahora extrabajadores, entre ellos muchos funcionarios de primer y segundo nivel. Dijeron que estaban a favor de disminuir los sueldos del Cabildo en un 50% y reducir la nómina antes de pedir un préstamo.

Por su parte, el regidor panista Ángel Luna calificó de irresponsables a todas las administraciones municipales, del 2007 a la actual, y aseguró que en primer lugar se debe establecer una responsabilidad política y administrativa de los que dirigieron las administraciones pasadas; hacer una auditoría legal a ese expediente para conocer qué se hizo de manera regular

La regidora panista María del Socorro Escalante declaró que estará muy al pendiente de que se lleve a cabo la acción de liquidar a los extrabajadores y que no sea solo una "jugarreta legal más", para seguir aplazando este asunto.

La regidora priista, Francisca Blanco, respaldó al alcalde, Homero Martínez Cabrera, en su intención de solucionar este problema. "Está teniendo la responsabilidad de finiquitar este préstamo porque administración tras administración se ha ido acumulando esta deuda hasta llegar aquí y los culpables son dos, desde mi punto de vista: el primero es Carlos Aguilera porque en su momento debió de haber finiquitado esos adeudos y en segundo lugar, los extrabajadores que además muchos de ellos eran directores municipales".

Blanco mencionó que ahora, si no se paga el dinero, habrá muchos problemas, "entre ellos que nos pueden inhabilitar de nuestros puestos, igualmente al presidente. Pagar estas cantidades es un robo pero se tiene que realizar porque ya es la única opción y a nosotros nos tocó bailar con la más fea", acotó.