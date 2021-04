Hopkins recuerda a Chadwick Boseman

Durante el pasado 25 de abril, el actor Anthony Hopkins pasó a la historia tras convertirse en el hombre más longevo en recibir el premio como mejor actor en la entrega de Óscar, a los 83 años de edad.

Fue galardonado gracias a su actuación en la cinta "The Father", donde se encargó de dar vida al papel de un hombre de edad avanzada, con una mente resquebrajada como consecuencia del Alzheimer.

Cuando la temporada de premios comenzó, Anthony fue visto como ganador indiscutible, sin embargo, otro que tenía los reflectores de la atención fue el difunto actor Chadwick Boseman, quien se posicionaba como uno de los favoritos a llevarse el reconocimiento por su trabajo en "Ma Rainey's Black Bottom", por lo que muchos apostaron a un premio póstumo como homenaje a su carrera.

Partiendo de dicha controversia, Hopkins compartió algunas palabras para Boseman en su discurso al haber ganado el premio de mejor actor, el cual dio a conocer horas más tarde (8 am tiempo Gales) por medio de un video en su cuenta oficial de Instagram, dado que no se encontraba en la ceremonia.

"A la edad de 83 años no esperaba conseguir este premio, en verdad que no. Estoy muy agradecido con la Aacademia y quiero rendir tributo a Chadwick Boseman, quien nos fue arrebatado muy pronto. De nuevo, gracias a todos ustedes, en verdad yo no esperaba esto. Me siento muy privilegiado y honrado".

Entonces pues, Hopkins consiguió su segundo galardón en la categoría como mejor actor, llevándose el primero en el año de 1992, cuando se le reconoció tras su magistral trabajo como "Hannibal Lecter" en el film El Silencio de los Inocentes.

Chadwick Boseman falleció el pasado 28 de agosto del año 2020, luego de padecer complicaciones de salud a causa de cáncer de colón, que mantuvo en secreto durante mucho tiempo mientras se mantenía activo en la parte laboral.

Su legado incluye películas como "Pantera Negra", "21 Bridges" y la recién premiada "Ma Rainey's Black Bottom".