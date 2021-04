Inician cuartos de final de 'Concachampions'

os cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf comienzan hoy con dos partidos.

La impresionante Máquina de Cruz Azul se medirá al Toronto FC de la MLS, mientras que en el primer partido del día chocarán dos equipos de la Major League Soccer, el Atlanta United y Filadelfia Union.

Juan Reynoso, técnico de Cruz Azul, dijo que el juego ante Toronto no es para tomarse con exceso de confianza.

El peruano quiere mandar el mensaje correcto, siendo claro que el cuadro de la Major League Soccer será muy complicado, quizá el más complicado de los que hay en competencia.

"Este equipo es muy difícil, ha llegado a finales de Concacaf y tienen jugadores que militan en la selección de los Estados Unidos, que seguro quieren seguir siendo competitivos; son un cuadro claro en defensa y en ataque. Será una serie complicada en Orlando (sede actual de Toronto) y en la Ciudad de México".

El director técnico deja en claro que todo en lo referente a las marcas que puede romper el equipo, no es algo que los inquiete: "Estamos con las leyendas urbanas, de que si no ganas este juego no rompes marca… A veces cometemos el error de separar los torneos, pero para nosotros es una sola temporada… Conozco la cabeza del jugador y pensamos semana a semana, y no pensamos de cambiar el chip, todo suma, todo es parte de… Hoy, esto (el partido) puede ser un buen entrenamiento y similar a lo que se va a vivir en liguilla".

No quiso entrar en comparaciones entre la Liga MX y la MLS: "Toronto tienen mi mayor respeto, tiene jugadores como (Michael) Bradley y (Jozy) Altidore. La MLS está creciendo, se está acercando, acaba de contratar a jugadores importante de la Liga Brasileña, que no es algo tan usual".