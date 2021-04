Buenas expectativas tiene Omar Malavé

os semanas cumplieron los Algodoneros de pretemporada, de cara al arranque de la campaña 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Y es que ayer arribaron al campamento guinda los dominicanos Isaías Tejeda y Jenrry Mejía, por lo que prácticamente se encuentra el plantel completo. Solo falta por reportar Nick Torres, que lo hará en los próximos días.

Existe la posibilidad de que se agregue un refuerzo más, rumbo al inicio de la temporada programada para el 20 de mayo, entrando en acción el conjunto lagunero un día después en el Bajío, cuando visite a los Bravos de León.

PINTA BIEN

Tras disputar el primer duelo de pretemporada ante el actual campeón, Acereros de Monclova, el timonel algodonero Omar Malavé dijo: "Contento porque este es el primer año que veo a mi equipo en un juego regular, no lo conocía muy bien jugando, sirvió para conocerlos a cada uno de ellos, qué es lo que tienen y me gustó bastante, a pesar de no haber salido con la victoria, pero hicimos muchas cosas positivas".

Acerca de haber jugado con dos line ups diferentes ante los monclovenses, el venezolano declaró: "El line up original lo pensamos para que jugara 5 innings, es justo, porque estamos comenzando y debemos llevar al equipo poco a poco".

Agregó que también quería darle la oportunidad a los jóvenes, de conocerlos un poco más, y de saber con lo que cuenta "por si no van a estar aquí, que en cualquier momento en que los necesite, sepa a quien llamar de la sucursal".

El vinotinto ya con la primera prueba realizada, ve muy claro el futuro inmediato de su novena, a menos de un mes que se cante el playball en el circuito veraniego del país.

"Muchas buenas expectativas, este es un equipo que a cualquiera le puede hacer daño, tenemos todo, velocidad, defensivamente hemos jugado mejor, vamos a batear, en el picheo siempre tendremos altibajos, pero sabemos que vamos a mejorar".

Por último, manifestó su opinión por haber jugado frente a la afición local: "Fue muy bonito estar en un juego después de mas de un año y ver a la fanaticada, porque ellos son parte de nosotros, de los Algodoneros, el disfrute que había fue excelente, así como lo demostraron viniendo a apoyar, nosotros vamos a dar el cien por ciento siempre, no solo para el equipo, sino también para ese público que se lo merece".

De nueva cuenta, los guindas estarán hoy en la grama del Revolución para sostener práctica matutina. Ayer por la tarde, realizaron trabajo de gimnasio.