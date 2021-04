Autorizan afición para próximos partidos

Fue autorizada la presencia de la afición en el estadio Corona de Torreón para los próximos juegos de repechaje o liguilla que se tendrán de parte del Club Santos Laguna, así lo informaron durante el lunes las autoridades que forman parte del Subcomité Técnico de Salud en la región.

Se detalló que, entre autoridades de la institución deportiva, de Gobierno y demás integrantes del Subcomité, se acordó que para los siguientes partidos de local de los Guerreros del Santos Laguna se tenga un aforo de máximo 50 por ciento del total de las butacas del estadio Corona, lo que serían unos 14 mil 500 espectadores con distancia social y respetando las diversas medidas de prevención del contagio del COVID-19 que se han anunciado.

Los partidos serán programados para la segunda y tercera semana de mayo, aunque dependerá de la propia programación de la Liga MX.

"Se hizo la solicitud por parte del club de futbol Santos Laguna, previendo que pueda pasar el Santos a la liguilla, sea en forma directa o en repechaje, pero ya están las posibilidades de que el Santos esté en la liguilla, pues aumentan hoy, depende también del juego contra Pachuca, pero de ganar el Santos, entre el 8 o el 9 de mayo tendría partido de liguilla como local, se tiene autorizado hasta ahorita el 50 por ciento de entrada de la afición para la liguilla, esperando que las condiciones sigan como hasta hoy", informó el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme.

El mandatario precisó que otras actividades de las que se autorizaron pruebas piloto durante la semana pasada, tales como eventos de beisbol, rodeo y demás con presencia de afición, no registraron incidentes mayores en ninguna de las regiones del estado. No obstante llamó a la ciudadanía a que no se relajen las medidas de prevención en ninguno de los espacios públicos, especialmente de aquellos en los que se vayan autorizando pruebas piloto.

