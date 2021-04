Hay otros en Selección con temporada mala y los aguantan: 'Chicharito'

Javier “Chicharito” Hernández, espera que hacer una buena temporada con LA Galaxy pueda ayudar a que sea convocado por la Selección Mexicana, de la cual asegura que no se ha retirado.

“No me he retirado de la Selección. El día que no quiera ir a una Selección me voy a retirar. Imaginemos que en todo este proceso yo hubiera salido que ya me retiro, se hubieran confirmado cosas de que yo ya no quería estar. Yo hasta el día que no quiera jugar en una selección, me retiro, o el entrenador va a saber que no quiero ir, pero al final de cuentas no estoy cerrado, pero también sé que la temporada pasada estuvo de la chingada para mí, que fue muy mala”, dijo en una entrevista para TUDN luego de notar un Hat Trick en la victoria de su equipo ante New York Red Bulls.

Sin embargo, el delantero tapatío no dejó pasar la oportunidad para resaltar que, pese a que él no tuvo una temporada deseada en su llegada a la Major League Soccer, asegura que hay otros jugadores que han sido convocados por el Tricolor y que tampoco brillaron tanto con sus respectivos equipos.

“Pero también quiero dejar esto, y sé que la gente a lo mejor lo va a tomar en el contexto se van a quedar con esto, y es parte del show. Había otros jugadores que han tenido una temporada mala y los han aguantado; a mi nada más tuve una temporada mala y no me aguantaron, y no lo digo por el entrenador en sí, lo digo en general. Ojalá pueda seguir yendo y seguir haciendo goles, haré lo que esté en mis manos, que es dar una muy buena temporada para que eso pueda ayudar, y si no, ya no está en mis manos”, comentó.