Luis Miguel supera a los Oscar en búsquedas de Google en México

Este fue un fin de semana bastante movido en la pantalla chica, pues tuvieron lugar los premios Oscar 2021, galardones que reconocen a lo mejor del séptimo arte y que son otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas; no obstante, otro de los fenómenos que ansiaban las personas era el nuevo capítulo de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel.

Cada semana se ha ido estrenando en una plataforma de streaming un nuevo capítulo de la producción antes mencionada, por lo que la cantidad de búsquedas ha sido constante a lo largo de la semana, con sus altas y sus bajas, pero manteniendo una tendencia de búsquedas superior a la de los galardones que ayer otorgó las principales estatuillas a Chloé Zhao, Frances McDormand y Nomadland.

Y aunque desde las 10:00 horas las búsquedas de Luis Miguel eran superiores, el disparo de las búsquedas de todos los términos fue a partir de las 16:00 horas, luego que ya se alistaban todas las transmisiones relacionadas con la alfombra roja, en el caso de los Oscar.

El pico de todas las consultas en Google de los términos relacionados con la edición 93 de los premios fue a las 21 horas, cuando ya estaban en puerta las principales categorías y se sabía el éxito que habían tenido algunas favoritas como Ma' Rainey's Black Bottom y Judas and the Black Messiah.

Para las 22:00 horas los Oscar ya estaban teniendo un declive en las búsquedas de Google, pero "El Sol" adquirió otro de sus picos de consultas, esto luego que los usuarios de internet empezaron a buscar más términos relacionados con los personajes que han aparecido en el drama del cantante.

Así, Patricia Manterola y Cristian Castro, así como sus personajes de Paola y Cris Valdés, respectivamente, fueron algunos de los términos que aumentaron la cantidad de interés en torno a Luis Miguel.

¿Quiénes ganaron en los premios Oscar 2021?

Chloé Zhao, con su película Nomadland, la gran ganadora de los premios Oscar 2021, se llevó tres estatuillas doradas, seguida de Ma' Raineys Black Bottom, Judas and the Black Messiah, Sound of Metal, Mank y Soul. Sin embargo, el trabajo protagonizado por Frances McDormand se llevó los galardones a Mejor Directora, Mejor Actriz y Mejor Película, tres de los principales de la gala organizada por la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas.

De esta forma la cineasta china-estadounidense se volvió en la segunda mujer en recibir el galardón a Mejor Directora, siendo Kathryn Bigelow la primera en obtener dicho reconocimiento.

la primera cinta galardonada fue para Promising Young Woman, pues Emerald Fennell triunfó en la categoría a Mejor Guión Original. No obstante, pocos minutos después, la aclamada The Father, protagonizada por Anthony Hopkins y Olivia Colman, se alzó con su primer galardón, este en la categoría a Mejor Guión Adaptado por el trabajo realizado por Christopher Hampton y Florian Zeller, este último fue quien dio un mensaje de aliento para realizar los objetivos de cada persona.

Another Round fue la tercera cinta en levantar una estatuilla dorada este año, recibiendo una de las más importantes, que fue la de Mejor Filme Internacional, algo que reconoció al cine realizado en Dinamarca.

El director danés Thomas Vinterberg le dedicó el premio a su hija, quien murió hace un par de años en un accidente automovilístico: “Terminamos haciendo esta película para ella, como su monumento”, dijo.

¿Qué pasó en el nuevo capítulo de la serie de Luis Miguel?

El tercer episodio de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel mostró al público a un nuevo enemigo artístico de "El Sol": Cristian Castro, debido al éxito que el hijo de Verónica Castro tuvo a mediados de los 90.

El personaje de Cris Valdés (apellido que la producción utilizó porque el cantante es hijo de Manuel "Él Loco" Valdés) mostró la forma en que el cantante sintió celos porque su rival era el favorito en 1992 y él aún no sacaba nueva música.

Esto obligó al intérprete a hacer su disco "Aries", mismo que le producía Kiko Cibrián, quien también produjo el álbum "Agua Nueva", por el que al parecer Luismi despidió a Cibrián, pero más tarde lo recontrató.

Este capítulo además muestra cómo después de 11 años Luis Miguel busca a su hija Michelle de nuevo. Ella inicialmente lo rechaza, pero luego lo busca con intenciones de mudarse con él, aunque el cantante se niega e incluso le propone comprarle una casa.

También se ve que hay una nueva conquista de Luis Miguel: Paola Montero, quien podría ser en la vida real Paty Manterola.

Además se muestra un primer acercamiento entre Michelle con Mauricio Ambrosi, Manager de "Luismi", a manera de amigos, pero que más tarde al parecer terminará en una relación amorosa. El personaje de Mauricio está posiblemente inspirado en Alejandro Asensi, con quien se dijo que Salas tuvo un romance.