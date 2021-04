Harry Potter llega con nueva tienda mágica a Nueva York

Sarah Roots la vicepresidenta ejecutiva de Warner Bros compartió un tuit donde se anuncia con un video que la tienda oficial de Harry Potter en Nueva York tendrá la apertura del establecimiento para el mes de junio con la espera de que sea un gran éxito.

Thrilled to finally reveal that @HarryPotterNY will open its doors on June 3rd! Full of photo ops, interactive experiences and exclusive products, it will bring a whole new shopping experience to the city! #HarryPotterNY https://t.co/zUvbY8utxZ