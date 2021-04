Keylor Navas amplia su contrato con París Saint-Germain

El anuncio, a dos días de la crucial semifinal de la Liga de Campeones contra el Manchester City, demuestra la confianza del PSG en el meta "tico", que se ha convertido en una pieza fundamental del esquema del equipo que dirige el argentino Mauricio Pochettino.

"Estoy muy feliz de ampliar el contrato de Keylor Navas. Es el mejor portero del mundo. Inspira una gran confianza y nuestros fans le adoran", escribió el presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, en la red social Twitter.

Agregó que el exportero del Real Madrid y del Levante será "una pieza decisiva en las grandes citas de final de esta temporada y de los años próximos".

"El club sigue confiando en mi y se lo agradezco. Me siente muy bien en este momento", aseguró el jugador costarricense a la web del club, que alabó "el talento" que hay en el vestuario y "las ganas de lograr todos los objetivos".

Je remercie Dieu pour pouvoir vous annoncer aujourd'hui que je continuerai à Paris jusqu'en 2024.

Je suis très fier de continuer dans ce grand club et très reconnaissant aux managers, entraîneurs, coéquipiers et, surtout, aux fans pour leur confiance et leur support

ALLEZ PARIS! pic.twitter.com/lpejSbMAKC