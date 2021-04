Formas de transportar la comida al trabajo y no sufrir accidentes

Cuando se trata de comer en el trabajo muchas veces batallamos a la hora de llevar nuestros alimentos por derrames o accidentes que puedan ocurrir en el traslado, así que preferimos llevar alimentos que no se nos antojan.

Te traemos algunos tips para que dejes de sufrir y puedas comer sin la necesidad de una comida derramada o revuelta.

En el mercado existen miles de tuppers herméticos, procura tener algunos de estos ya que harán que sea más difícil que nuestra comida salga de ellos.

Muchas veces preferimos no llevar comida caldosa pero puedes llevarla, siempre y cuando sea en un recipiente con tapa enroscable, pero antes de cerrarlo coloca un pedazo plástico, se convertirá en un aislante y tu contenedor estará completamente sellado.

Seguramente se te antojan unas deliciosas enchiladas, pero siempre terminan despedazadas por que tienden a remojarse por la salsa, prepara tus rollitos de tortilla rellenas de queso o pollo y colócalos en un tupper, la salsa sírvela en una bolsita y al momento de comer vierte sobre los rollitos, puedes llevar un poco de queso extra en otra bolsita para complementar y solamente calienta.

Existen diferentes recipientes con compartimientos, estos funcionan muy bien a la hora de querer llevar varios alimentos para comer, procura no colocar platillos muy jugosos para evitar derrames, aquí también puedes implementar el tip del plástico antes de cerrar.

Es muy importante que si no cuentas con contenedores con compartimientos, no coloques en uno solo todos tus alimentos porque terminarás comiendo un “batidillo” que no esperabas, es mejor llevar todo por separado.

Esperamos te sirvan estos consejos a la hora de llevar alimento al trabajo, olvídate de los enlatados y disfruta de una buena comida.