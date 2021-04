América no supo remontar contra Toluca: Santiago Solari

Santiago Solari aceptó que el Toluca fue mejor que el América y que esos diez minutos de inicio de juego, marcaron el partido que terminó ganando el Diablo: "Toluca ha hecho un gran juego, tuvo un gran inicio, fue contundente en los primeros 10 minutos y cuando el juego fue así, te tienes que ir a remolque como ha sucedido ahora".

Aceptó que las Águilas tuvo sus momentos: "Pero el juego se pudo muy cuesta arriba muy temprano, después le encontramos al ritmo, mas no aprovechamos en el primer tiempo, ya en el segundo nos acercamos y nos volvemos mejores, pero estando tan cuesta arriba tan desde el inicio te expones y nos remataron con el tercero".

La enjundia de los choriceros, los sorprendió: "Toluca tenía una necesidad y entraron con una energía que no supimos contrarrestar y a partir de ahí uno tiene que abrirse, arriesgar más. No nos había sucedido estar en desventaja por dos goles tan pronto, nos debe de servir para seguir mejorando".

Solari hizo rotaciones y no culpa a los que entraron de la derrota: "Cada uno ha hecho su mejor esfuerzo; (Nicolás) Benedetti hace mucho no había jugado los 90 minutos, qué bien que pudo; pero me apena lo de (Emanuel) Aguilera, tenía un torneo fantástico, ha sentido algo… Vimos a jugadores que no están tan a menudo y es satisfactorio tenerlos, aunque lo mejor hubiera sido ganar".

La derrota sirve para aprender, pero no viene bien al equipo: "Lo que viene bien siempre es ganar, si es cierto que tanto en el deporte como en la vida perder enseña más cosas que ganar, pero aquí siempre se busca la victoria".