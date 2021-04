Nomadland marca la historia del cine

Tras un año de espera e incertidumbre, los premios Oscar vieron la luz la noche de ayer llenando a los espectadores de emoción, gozando de una alfombra roja donde los nominados y nominadas pudieron lucir sus mejores atuendos en Union Station, estación ferroviaria ubicada en Los Ángeles, California, cambiando el tradicional Dolby Theater por dicho escenario.

Nomadland fue la protagonista de la noche, llevándose la estatuilla como mejor película, además de reconocer el trabajo de Chloé Zhao como mejor dirección, pasando a la historia como la primera mujer cineasta china-estadounidense y la segunda mujer en recibir el galardón como mejor directora, siendo Kathryn Bigelow la primera en haberlo obtenido.

"La gente es buena de nacimiento, y aunque lo opuesto parece la verdad, siempre encuentro bondad en la gente. Esto es para todos los que tienen fe y el valor de seguir siendo buenos y aferrándonos a la bondad de los otros", dijo la directora en su discurso de agradecimiento, tras ser otorgado por su colega Bong Joon-ho, quien derribó la barrera multicultural que solía separar a la estatuilla por mejor película de las producciones de habla no inglesa.

Dicha cinta dio paso también a la categoría como mejor actriz, llevándose el reconocimiento Frances McDormand, conocida por ser una mujer que va contracorriente, por lo que optó por un discurso corto, pero contundente: "Mi voz no es mi espada, sabemos que la espada es nuestro trabajo y me gusta trabajar", afirmó.

Desde el comienzo de la ceremonia se pudo ver a la audiencia ser partícipe de un evento mucho más reservado, sobrio e íntimo, donde aun con la lejanía que existía entre cada uno de los asientos se mantenía la cercanía de aquellos quienes se reunieron para celebrar al cine.

Si bien ninguno de los asistentes portó cubrebocas, se hizo aclaración respecto a las medidas que se procuraron para llevar a cabo dicho evento pese a las adversidades presentadas dada la pandemia del COVID-19, recordando que es la forma en que los pertenecientes a Hollywood han logrado retomar sus puestos laborales.

Por otro lado, aunque el talento mexicano no se hizo presente en las principales categorías, tras las premiaciones a la cinta The Sound of Metal, como mejor edición y mejor sonido, el poder latino llegó al escenario gracias al trabajo de Michelle Couttolenc, Jaime Baksth y Carlos Cortés. El editor de sonido Nicolas Becker dio un mensaje de reconocimiento a los mexicanos involucrados, a quienes destacó como "gran equipo".

Desde el comienzo de la velada, la entrega de estatuillas llegó con fuerza, en un intento por mantener al espectador en su silla apelando a la emoción; el reconocimiento a Emerald Fennell por su guion original en Promising Young Woman llegó abriendo la noche como una de las premiaciones más esperadas, junto a la revelación al premio como mejor actriz de reparto, otorgado a Yuh-Jung Youn por Minari.

Dinamarca logró pasar a la historia gracias a la producción Another Round, a cargo del director danés Thomas Vinterberg, quien dedicó el premio Oscar a su hija, quien falleció un par de años atrás en un accidente automovilístico; la joven de 19 años perdió la vida al instante. "Terminamos haciendo esta película por ella, en honor a ella. Este es su monumento".

El mejor actor de reparto fue para Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah; sacudió al público tras poner en mesa de diálogo el tema de la injusticia racial. Kaluuya, tras encontrarse sobre los reflectores internacionales, hizo un llamado a los presentes a luchar por los derechos de la comunidad afroamericana.

También, al recibir el reconocimiento al mejor cortometraje por Two Distant Strangers, su director dirigió unas palabras al público, enlistando algunos de los nombres de aquellos desafortunados que fueron víctimas de la 'supremacía blanca' en los Estados Unidos, terminando con el nombre de George Floyd, de la misma forma en que culmina su obra.

Entre los momentos más esperados de la noche se encontraron aquellos donde la música se hacía presente, incitando al espectador a ser parte del ritmo marcado por ingenieros de sonidos, músicos y letristas que dieron pauta a las historias. El premio a Soul como mejor película animada abrió dicha brecha, donde fue reconocida también como aquella poseedora de la mejor música original, dando visibilidad al trabajo de Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste.

Por otro lado, la mejor canción original corrió a cargo de H.E.R. y Dernst Emile II, letra de H.E.R. y Tiara Thomas, titulada Fight For You, de la película Judas and the Black Messiah.

Ma Rainey's Black Bottom sobresalió con varios reconocimientos, entre los que se encuentran diseño de vestuario y maquillaje y peinado; mientras que la cinta Mank, inspirada en las películas clásicas de los años cuarenta, se posicionó con las estatuillas por mejor cinematografía, a cargo de Erik Messerschmidt, y mejor diseño de producción.

El premio como mejor actor llegó para el ya reconocido Anthony Hopkins por su interpretación en la cinta The Father, terminando con la incógnita tras la nominación póstuma del actor Chadwick Boseman.