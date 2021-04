Necesitará Ifetel recursos para padrón de celulares

El gobierno federal deberá romper la inercia de adelgazar el presupuesto del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y dejar de promover la eliminación del regulador ante la nueva carga regulatoria por enfrentar para operar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

Considerando que el IFT no tiene los recursos y si Hacienda no se los brinda, el padrón será muy vulnerable, porque no tendrá la suficiente ciberseguridad poniendo en riesgo datos personales y biométricos de millones de mexicanos, porque es de las bases de datos más numerosas que hay, superando al INE y al IMSS, dijo Jorge Bravo, presidente de la Asociación de Derecho a la Información (Amedi).

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá brindar más recursos al IFT que para este año tiene un presupuesto de mil 510 millones de pesos, una reducción acumulada de 41.1% desde 2014.

"El IFT se pondrá en contacto con la SHCP para solicitarlo (el presupuesto extra)", mencionó el regulador. Bravo comentó que en temas digitales y en telecomunicaciones sólo hay mensajes contradictorios, aunque se dieron cuenta que con el T-MEC no podían desaparecer al regulador.

"Esta iniciativa busca que el IFT tenga este padrón y sea el único que lo pueda regular, contradictoriamente, aunque lo quisieran eliminar", subrayó.

Las estimaciones del instituto de recursos para la implementación del padrón en el primer año, enviadas en abril al Poder Legislativo, contemplan 109 millones 864 mil 673 pesos.

"Para los años subsecuentes, restando las inversiones iniciales, se calculan 88 millones 584 mil 701.98 pesos mexicanos".

La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que contempla la creación del padrón, señala que el IFT realizará las acciones necesarias para que las erogaciones con motivo de instalar, operar, regular y mantener el registro se realicen con cargo a su presupuesto aprobado en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes.

Agrega que el regulador tiene 180 días naturales, es decir, seis meses para emitir disposiciones generales, de lo contrario "dará motivo a responsabilidad administrativa para integrantes del órgano de gobierno" del IFT.

COSTO ADMINISTRATIVO

Sergio Legorreta, socio del despacho Dentons López Velarde, aseguró que la implementación del padrón tiene un aumento en costo administrativo, burocrático y económico para el IFT.

Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law, mencionó que el IFT tiene un estimado de costos para la captura de los datos.