TV de paga acapara venta de celulares en México

Empresas como Dish, Izzi y Megacable han tenido mayor éxito como Operadores Móviles Virtuales (OMV) porque, a diferencia de otras empresas como Virgin Mobile y QboCel, entre otras, empaquetan el servicio con otros, como la televisión de paga, telefonía fija e internet.

"Las tarifas de los operadores móviles virtuales han sido agresivas y tienen una estrategia de negocio basada en operadores fijos como Megacable e Izzi, esto provoca que vayan en crecimiento", explicó Jaqueline Hernández, analista de The Competitive Intelligence Unit (CIU).

Los Operadores Móviles Virtuales rentan la red y servicios de compañías tradicionales como Telcel, Movistar o empresas mayoristas como Altán Redes, para ofrecer servicios de telefonía celular a los usuarios finales.

"Todos estos OMV entendieron que no debían competir con el operador principal sino que había que encontrar modelos de negocio que les permitieran crecer ofreciendo productos en los que el operador tradicional no pudiera competir y eso les da dividendos", dijo Fernando Esquivel, analista de The CIU.

FreedomPop, el operador móvil virtual de Dish, contaba, a septiembre pasado, con 1.1 millones de líneas de telefonía móvil, lo que lo coloca con 45.6% de este mercado, de acuerdo datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)

Datos de The CIU al cierre de 2020 ubican a FreedomPop con 37.6% del negocio móvil virtual.

En 2016, Dish comenzó a ofrecer telefonía celular con Freedom Pop y para octubre de 2017 contaba con 104 mil 422 usuarios, 7.3% del mercado.

La oferta que da FreedomPop a clientes de Dish consiste en una tarifa de 135 pesos mensuales, por llamadas y mensajes de texto ilimitados, 2 mil megabytes y redes sociales ilimitadas.

Previo a la pandemia del Covid-19, en noviembre de 2019, Megacable incursionó en telefonía móvil y a diciembre del año pasado tenía 174 mil líneas celulares y, de acuerdo con The CIU, tiene 5.2% del mercado.

Mega Móvil sólo pueden contratarlo suscriptores de servicios de Megacable, es decir, telefonía, TV de paga e internet.

El paquete más económico cuesta 100 pesos mensuales y ofrece minutos y SMS ilimitados y 5GB de internet.

Izzi Móvil de Televisa llegó al mercado en junio del año pasado y en seis meses alcanzó 2.2% del universo móvil virtual.

Fernando Esquivel, analista de The CIU, explicó que el ingreso promedio por usuario (ARPU, por sus siglas en inglés) es de 64 pesos para Operadores Móviles Virtuales; pero, Izzi es el OMV con el ARPU más grande.

"Con 250 pesos es una oferta fácil para el usuario al cual le simplificas diciendo que le das datos, mensajes y llamadas ilimitadas", detalló Esquivel.

El servicio de telefonía celular de Izzi sólo puede ser contratada por suscriptores de televisión de paga, telefonía e internet.

TIENDAS COMPITEN CON CELULARES

OUI de Elektra es el segundo operador móvil virtual más grande del país, porque, señala Jaqueline Hernández, las tiendas compiten fuerte en el sector.

OUI cuenta con 30.1% del mercado de móviles virtuales al sumar 748 mil usuarios, de acuerdo datos del regulador.

El servicio se adquiere en tiendas Elektra, con cargo a una cuenta en Banco Azteca.

Esta empresa cuenta con planes semanales, quincenales y mensuales, estos últimos de 200 o 300 pesos al mes con minutos limitados, SMS ilimitados, redes sociales ilimitadas y 1,500 MB y 2,200 MB, respectivamente.

Oxxo Cel tiene 1.9% del mercado y las compras que el usuario haga en estas tiendas le abonan megas de internet.

Soriana Móvil suma 0.4% del negocio y al igual que Oxxo brindar megas por las compras del usuario en el supermercado.

7.3 POR CIENTO del mercado de celulares tiene Dish a través de Freedom Pop, señalan los últimos datos.