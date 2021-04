Laura Pausini deslumbra en los premios Oscar 2021

Una de las categorías más esperadas esta noche en los premios Oscar 2021 es la de Mejor Canción Original, pues en ella por primera vez contiende la intérprete italiana Laura Pausini, referente de la música pop desde los años 90.

La cantante de "Amores extraños" y "La soledad" está compitiendo gracias a la canción "Io sì", de la película "The Life Ahead", protagonizada por Sophia Loren y en la que Laura cuenta con la colaboración de Diane Warren.

En la alfombra roja, Warren aseguró que escribió la canción en inglés, pero como la película es en italiano no iba a funcionar, motivo que la llevó a buscar a Pausini y le pidió que la cantara.

En su cuenta de Instagram la estrella de la música compartió un mensaje en el que dijo que ella se siente lista pese a desconocer cuál será su destino en esta batalla.

"Pero si quieres, si me quieres, estoy aquí. Divirtámonos y continuemos soñando juntos", aseguró la intérprete.

Sin embargo para asistir a la gala, unos de los premios más importantes del mundo, se tuvo que sometes a una prueba contra covid-19, misma que compartió a través de su cuenta de Instagram haciéndose un hisopado.

Ya dentro del recinto, Laura Pausini y Diane Warren estuvieron juntas e incluso posaron junto a Michelle Couttolenc, la mexicana nominada por "Sound of Metal" y quien desde los 14 años llegaba a la sala del cine y se sentaba al centro de la sala, para escuchar mejor la película. Su instinto estaba correcto. Michelle confiesa que ahora uno de sus héroes de profesión es Michael Minkler, sonidista de Greyhound, que junto con "Mank", "News of the world" y "Soul", competirán este 25 de abril por el Oscar.