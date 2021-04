Diez datos que debes saber de 'El juicio de los 7 de Chicago'

Muchas personas sienten miedo de luchar por lo que piensan y alzar la voz, pues a veces las consecuencias van desde daños físicos hasta la privación de la libertad. Pero la historia nos ha enseñado que la independencia y los derechos no se ganan en una charla tomando café.

"El juicio de los 7 de Chicago" retoma la lucha de las personas por su deseo de frenar lo que consideran está mal. La película toma como referencia el juicio sucedido entre marzo de 1969 y febrero de 1970, donde un grupo de manifestantes estadounidenses fueron aprehendidos por protestar contra la Guerra de Vietnam.

Este juicio fue muy mediático porque los cargos y el trato hacia los acusados fue especialmente duro, pues la justicia de Estados Unidos quería ponerlos de ejemplo, para que aquellos que siquiera volverse en contra de la autoridad, lo pensaran dos veces.

Más de 50 años han pasado de aquel juicio, pero la represión que se vivió en ese tribunal sigue viva, incluso en algunas situaciones hasta peor. Por eso, "El juicio de los 7 de Chicago", ha tenido tanto éxito, ya que es algo que se sigue viviendo y el público sigue conectando con el mensaje.

Aaron Sorkin fue el encargado de dirigir y escribir esta fascinante historia. El también productor, ganó un Oscar por el libreto de la cinta "Red Social", y ahora podría alzarse con otra estatuilla con este filme que está nominado en seis categorías, entre ellas a Mejor Película, en la edición 93 de los premios de La Academia, que se celebrarán el próximo 25 de abril de 2021.

"El juicio de los 7 de Chicago" está disponible en Netflix y en "De10.mx" de EL UNIVERSAL contamos 10 cosas que no sabías de la cinta y de la historia real en la que está basada… ¡No te la pierdas!

1. El título de la película tiene el número 7 en representación a los siete acusados: Abbie Hoffman, Jerry Rubin, David Dellinger, Tom Hayden, Rennie Davis, Lee Weiner y John Froines. Ellos fueron señalados de conspiración e incitación a los disturbios.

2. Hubo un octavo detenido llamado Robert "Bobby" Seale, quien también fue acusado de los mismos cargos y atado y amordazado en el tribunal, pero fue separado del grupo. Fue condenado a cuatro años de cárcel por desacato durante el juicio.

3. "The Trial of the Chicago 7" está protagonizada por Sacha Baron Cohen (nominado a Mejor Actor de Reparto a los Oscar 2021), Eddie Redmayne, Joseph Gordon-Levitt, Yahya Abdul-Mateen II, Frank Langella, John Carroll Lynch, Jeremy Strong, Mark Rylance y Michael Keaton.

4. Aaron Sorkin escribió el guion 13 años antes del estreno de la película.

5. Sorkin leyó y revisó 21 mil páginas de documentos judiciales para poder escribir y dirigir la película.

6. Tom Hayden, uno de los verdaderos acusados interpretado por Redmayne, ayudó al director a figurar las personalidades de cada individuo, antes de que muriera hace cuatro años. Hayden se postuló a político años después de los disturbios, logró un lugar en la Asamblea de California y en el Senado de California.

7. Algunas tomas de la película fueron grabadas en el Grant Park en Chicago, lugar donde se dieron en realidad las protestas. Gracias a eso, el director pudo recrear muchas escenas como aparecían en los archivos.

8. En 2006, Steven Spielberg le expresó a Aaron su deseo de realizar una cinta que retratará los disturbios de 1968 y los juicios. Sorkin escribió el guion en 2007, pero Spielberg se "bajó del barco" por preocupaciones de presupuesto. En ese entonces también el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos estaba en huelga y la filmación se suspendió.

9. A inicios de 2018 se decidió que Sorkin sería el director, pero a finales de ese mismo año la cinta se volvió a suspender por falta de presupuesto. Sin embargo, Paramount se hizo cargo y luego la vendió a Netflix para que la pudieran lanzar antes de las elecciones presidenciales estadounidenses del año pasado. El streaming fue el recurso más sencillo, pues todos los cines estaban cerrados por el coronavirus.

10. Sacha Baron Cohen fue elegido para interpretar a Abbie Hoffman hace 13 años por Spielberg. Cuando el actor escuchó en 2018 que la película se haría, le habló a Sorkin y le dijo que quería el papel.