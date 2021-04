Autoriza Cabildo solicitar crédito para pagar a extrabajadores

El Cabildo de Lerdo aprobó por mayoría la autorización para que el alcalde Homero Martínez Cabrera gestione y contrate un crédito de 144 millones de pesos, a pagar en 30 años, para dar cumplimiento al laudo del expediente 304/2007, a favor de 55 extrabajadores despedidos al inicio de la administración de Carlos Aguilera Andrade. El acuerdo será enviado la próxima semana al Congreso del Estado.

De aprobarse por los legisladores, el crédito serviría para demostrar el daño generado al erario público y como supuesto responsable el exalcalde Carlos Aguilera.

"Es el responsable de lo que hoy estamos sufriendo", dijo Homero Martínez Cabrera, quien adelantó que en su momento se interpondrá una denuncia en contra del exedil, "en su momento, el área jurídica nos dice que hasta que no se demuestre el daño al erario público, es cuando se puede analizar la procedencia en dado caso...Con este crédito se va a demostrar".

El presidente municipal de Lerdo aclaró que como funcionarios se tiene responsabilidades y sería ante la Secretaría de la Función Pública donde se presentaría el recurso legal.

Martínez explicó atender el tema a la brevedad, de lo contrario él, los regidores y la síndica corren el riesgo de ser destituidos como tal por hasta 90 días. Lo anterior, lo informó al término de la sesión extraordinaria celebrada de manera presencial y a puerta cerrada, es decir, sin acceso a los medios ni transmitida de manera virtual como se ha realizado desde el año pasado tras el brote de COVID-19 entre los miembros del Cabildo.

El edil mencionó que tal solicitud se da también por la negativa de apoyo que recibió por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

"Nos mandaron un oficio de parte del presidente donde nos dice que de acuerdo a los oficios emitidos el 10 y 16 de marzo (por el edil), respondió que derivado de las medidas de ajuste al gasto público federal no es posible canalizar recursos adicionales a los aprobados por el PEF", manifestó.

De no aprobarse por el Congreso, Martínez comentó que "en ese supuesto de que no autorizara, voy a pedir al juez (del Tribunal Laboral Burocrático), que así como me ordena a mí hoy, turne a la Cámara de Diputados un acuerdo que hacer hasta lo imposible para poder cumplir con ese ordenamiento (pago a los extrabajadores)".

Sesión extraordinaria

Sesionan integrantes del Cabildo de manera presencial y a puerta cerrada.

* El acuerdo fue por mayoría.

* Los dos regidores de Acción Nacional (PAN) se abstuvieron.

* Cuatro de los 5 regidores de Morena votaron en contra.

* El resto de los ediles voto a favor, entre ellos un regidor de Morena.