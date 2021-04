Sin fecha para regresar a sesiones presenciales en Cabildo de Torreón

Sigue sin existir una fecha definida para el regreso formal de las sesiones de Cabildo presenciales en el Municipio de Torreón, así lo indicaron ediles y el propio alcalde de la ciudad, Sergio Lara Galván, quien precisó que se busca mantener las diversas precauciones contra el contagio del COVID-19 en la Sala de Regidores y los colaboradores de la administración en general.

Fue durante este mismo fin de semana que a Lara Galván se le cuestionó respecto a las sesiones virtuales de Cabildo, mismas en las que regularmente se unen ediles que van manejando, o se encuentran incluso caminando por la vía pública pese a que en algunos casos se tratan asuntos de alta importancia para la administración y que requieren de reflexiones detenidas, o bien, de alguna discusión para garantizar la correcta aplicación de cada medida.

"Ya lo veremos, es algo que se tiene que analizar y en su momento se dará cuenta, realmente no se han parado los trabajos, sea de manera virtual o sea de manera presencial, aquí lo importante es que se lleven a cabo", señaló el alcalde Lara.

Sobre posibles sanciones o llamados de atención a los ediles que se unan a las sesiones en medio del tráfico o en la vía pública, el mandatario precisó que "realmente no hay una disposición, en este caso es extraordinario por la pandemia, pues se da la posibilidad de hacerlo de manera virtual ya está en cada quien y de acuerdo en su forma de actuar como lo tomen y donde lo tomen, la realidad ahí no hay una disposición para sancionarlos, habría una disposición sancionatoria u observable si no van a las sesiones de Cabildo sin una causa justa, una causa fundada y motivada".

Advirtió además que en ese sentido se deben asumir las responsabilidades de forma individual, pues la ciudadanía se encuentra observando de forma constante el actuar de todas las personas que realizan el servicio público.

