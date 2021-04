Giovanni Medina responde a entrevista de Ninel Conde

Luego de la detención de la pareja de Ninel, Larry Ramos, la actriz dio una entrevista en el programa "El Gordo y la Flaca" donde recordó que su ex, Giovanni Medina, quien declaró algunas palabras respecto a la detención de Larry hace unos días cuando acudió al juzgado familiar para una audiencia por la custodia de su hijo, donde indicó que entre diversas razones que lo llevan a negarse a la convivencia entre el pequeño y su madre, el asunto con Ramos es uno de ellos, por lo que Ninel recordó que él también ha sido perseguido por la justicia en el pasado.

"Es muy curioso y chistoso que el padre de mi hijo se esté mofando y sale y se enorgullece... ya se le olvidó que él estuvo un año prófugo de la justicia, nada más que él tuvo suerte de que fue en México, entonces es muy fácil señalar pero se nos olvida que incluso tuvo que salir corriendo de un supermercado porque ya lo estaban agarrando y yo estuve ahí, entonces es bien triste hacer así (señalar) cuando tienes tres dedos hacia ti, así que mejor (shhu) callado", fueron las palabras de Ninel en dicha entrevista.

Por su parte, Giovanni envió un mensaje a los conductores del programa; "Estimados Lili y Raúl, en respuesta a las acusaciones que hace Ninel Conde hacia mi persona, quisiera resaltar 3 marcadas diferencias y similitudes respecto al caso de su esposo", agregando a continuación, "A mí me denunció su exesposo Juan Zepeda, frente una demanda común de la que fui declarado inocente, jamás pisé la cárcel, no tengo antecedentes penales".

El mensaje siguió, "Ahora, menciona las similitudes y dice que 'las similitudes es que a los 3 esposos, compañeros o novios, como queramos llamarlo, que a los 3 les dio la espalda", cerró su mensaje.

Es destacadle que a la horas de la detención de Larry Ramos, Conde se pronunció mediante un comunicado en el que se deslindó de lo sucedido con su pareja, además de la entrevista donde se separa a sí misma de cualquier relación o vínculo con el caso de Ramos. Incluso negó que estuvieran casados llamando a lo sucedido hace unos meses en la CDMX como "ritual espiritual". "No estoy casada legalmente, no tengo que divorciarme, yo no estoy legalmente casada".

Ninel también recordó en la entrevista que le realizó Raúl Molina que su ex es una persona que ejerce violencia psicológica contra ella. "Él es una persona que hace violencia psicológica, amenaza, hace, deshace y claro que va a hablar mal de mí porque pues tiene mucho odio y se lo está transmitiendo a mi hijo". Esto en pleno proceso legal donde busca la custodia para poder volver a ver a su hijo.