Morrissey arremete contra Los Simpson

El domingo pasado, Los Simpson compartieron un nuevo capítulo titulado "Panic on the streets of Springfield" donde el personaje "Lisa" se termina obsesionando con la banda ficticia "The Snuffs", liderada por una evidente parodia a Morrissey, bajo el nombre Quilloughby. La voz del personaje fue interpretada por Benedict Cumberbatch, y tiene una trasformación muy negativa a lo que es Morrissey en la vida real. En la dramatización pasa de ser un activista a favor de los animales, a ser un carnívoro obeso y racista.

El capítulo llegó a los ojos del manager del cantante, Peter Katsis, quien no le encontró la gracia al episodio. A través de un comunicado en las redes sociales de Morrissey, Katsis compartió el disgusto que les causó el episodio, señalando a los creadores de la serie como los verdaderos racistas.

"Cuando una serie cae tan bajo como para usar contundentes tácticas al mostrar la figura de Morrissey, mostrándolo con su barriga asomando por debajo de su camisa (cuando nunca se ha mostrado así en su carrera) uno no puede evitar plantearse quién es aquí el grupo realmente racista y dañino".

Dicho comunicado también menciona que, más allá de la parodia que se realizó, el episodio es una constante burla e insulto a Morrissey, dado que el músico sigue comprometido con su postura ante los derechos de los animales. Por si esto fuera poco, Katsis señala al programa como racista, haciendo alusión a todo lo acontecido con el personaje de "Apu".

"Esto es aún peor: Señalar a Morrissey como racista, sin detallar los casos,no ofrece nada. Solo sirve para insultar al artista. Verdaderamente ellos son los único que han dejado de crear para, en lugar de ello, volverse dañinos y racistas, sin disculpa alguna de por medio. Morrissey nunca ha estado obsesionado con el dinero. Ni ha denunciado a nadie por sus ataques, ni ha dejado de ofrecer grandes directos. Aún es un comprometido vegano y un defensor de los derechos de los animales. Al sugerir todo lo que se sugiere en el episodio, el enfoque hipócrita de Los Simpson parece dejarlo todo bien claro".

En entrevista con el medio Rolling Stone, el manager del músico afirmó que no tiene planeado llevar el caso a la corte, pero están buscando opciones. Katsis señaló en primera instancia, su deseo de que Morrissey no hubiera visto el episodio, sin embargo, el intérprete no sólo vio el capítulo dirigido a él, sino que también preparó una respuesta extensa donde señaló al equipo creativo de Los Simpson como "completos ignorantes".

"Nunca nada de mi vida ha sido un hecho; nada acerca de mis canciones ha sido una realidad... entonces ¿por qué lo serían ahora? Desde mi primera entrevista hace varias décadas, he vivido con acusaciones horribles, hasta tal punto que generalmente se entiende que 'así es como escribimos sobre Morrissey'. En otras palabras, estoy bastante acostumbrado. Ya me han arrojado suficiente horro como para matar una manada de bisontes. Las acusaciones suelen provenir de alguien con un loco deseo de importancia. No operan a un nivel muy alto. Escribir para Los Simpson, por ejemplo, evidentemente solo requiere una completa ignorancia".

Respecto a los señalamientos que lo posicionan como un personaje "racista", asegura que sólo se trata de una pequeña parte en la larga lista de ataques sin fundamento contra su persona y las personas cercanas a él. Dado que, según sus palabras, la prensa británica no sólo se ha dedicado a manchar su figura, sino la de sus seguidores.

"Las falsas teorías sobre la raza son ahora el aspecto más común (y aburrido) de todas las críticas, y seguirán sinéndolo hasta que las acusaciones de racismo sean en sí mismas ilícitas. He visto cómo la prensa británica ataca a los 'fans de los Smtihs' con el argumento de que son demasiado atrasados para entender a la persona que soy. He visto al público moderno de Morrissey ser ridiculizado por la prensa de Reino Unido con la creencia de que tampoco ellos podrían seguir viviendo con el acoso nocturno y diurno de los periodistas británicos, que se angustian de forma suicida porque no pueden instar a la gente que me rodea a que provoque incidentes reveladores de racismo".

Morrissey terminó aclarando que no tomará acciones legales, pues en sus propias palabras "la vida es difícil y hay que enfrentarla por uno mismo".