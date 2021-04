Cher aplaude a Biden por reconocer como genocidio a matanza armenia

Fue a través de su cuenta de Twitter que la también actriz reaccionó ante la decisión de Biden: “Después de décadas de lucha, el gobierno de Estados Unidos finalmente se aseguró de estar en el lado correcto de la historia. Aplausos al presidente”:

Y es que Joe Biden se convirtió en el primer mandatario de EUA en ejercicio en reconocer formalmente lo ocurrido como genocidio, en conmemoración del 106 aniversario de la masacre.

La publicación de Cher viene acompañada de un video, en el que menciona que el 24 de abril es un día para recordar el genocidio armenio.

After decades of struggle, the United States government has finally made sure that it is on the right side of history to President @JoeBiden @thepromisefilm @esrailian https://t.co/dXi4WtRcXc pic.twitter.com/hMNG7LHl0I