Turquía rechaza el comunicado de Biden sobre el genocidio armenio

"Las palabras no pueden cambiar ni reescribir la Historia. No tenemos que aprender nada de nadie respecto a nuestro propio pasado", escribió el jefe de la diplomacia turca en Twitter, momentos después de difundirse el comunicado de Biden.

"El oportunismo político es la mayor traición a la paz y la justicia. Rechazamos completamente esta declaración basada únicamente en el populismo", dijo el ministro turco.

“Words cannot change or rewrite history.”

We have nothing to learn from anybody on our own past. Political opportunism is the greatest betrayal to peace and justice.

We entirely reject this statement based solely on populism.#1915Events