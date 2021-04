Vivo el aquí y ahora: Michelle Renaud

"Vivo el aquí y ahora", dice tajante Michelle Renaud. Y es que ella no se preocupa por el futuro; prefiere disfrutar su presente.

"No sé ni qué voy a hacer mañana, es mejor que la vida nos sorprenda; luego uno se casa con ideas que luego no se dan, así que los invito a disfrutar su hoy", comentó la actriz en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón, en la que habló del éxito de la novela Quererlo todo, la cual termina este domingo y enseguida Michelle se enfocará en descansar, ya que no sabe qué le depara el destino a nivel profesional.

Tras varios meses de transmisiones, la producción de Ignacio Sada protagonizada por Michelle y Danilo Carrera, quien fuera su pareja sentimental, culminará a las 21:00 horas por el canal Las Estrellas. La artista comentó que tiene sentimientos encontrados ante este desenlace.

"Es una historia que me encanta. El proyecto se me hizo muy fugaz, lo disfruté tanto que me hubiera gustado que continuara. Ha sido una novela que empezó fuerte y terminó fuerte; el final estará buenísimo, ya lo verán.

"Nos da mucho gusto que Quererlo todo termine en domingo y en horario estelar porque así muchas personas podrán estar pendientes de este final, que estoy segura de que no va a defraudar a nadie", comentó.

Para Renaud realizar esta telenovela fue un verdadero reto, ya que fue de las primeras producciones que Televisa comenzó a realizar en tiempos de pandemia.

"Yo vi esta telenovela como un regalo de Dios. Debido a la pandemia no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos dónde estábamos parados y luego la vida nos dio este regalo que nos permitió laborar y despejar nuestra mente de todo lo que pasaba y a su vez hacer lo que nos gusta, que es crear personajes".

Sobre su personaje, "Valeria Fernández Cossío", la actriz explicó que le permitió crecer bastante a nivel laboral y también le otorgó un cúmulo de satisfacciones.

"'Valeria' me ha dejado mucho aprendizaje, me enseñó a no rendirme y a salir adelante siempre. También me enseñó a ser paciente y no perderme. Ahora, trabajar con Nacho Sada y todo su equipo fue una bendición".

De acuerdo con Michelle, otra cualidad digna de presumir es que Quererlo todo fusionó lo clásico con temas modernos.

"Volvimos al melodrama y está comprobado que a la gente le encanta, y obviamente le pusimos cosas de ahora para poder atrapar a las nuevas generaciones. Les cuento que nos dirigieron dos mujeres (Claudia Elisa Aguilar y Sandra Schiffner) y fue padrísimo laborar con ellas porque las mujeres somos más meticulosas y vemos cosas diferente a los hombres".

La joven informó que a lo largo de los meses que se prolongó Quererlo todo únicamente recibió mensajes positivos en redes sociales, tanto de su personajes como de la trama.

"Hoy en día, la manera de saber cómo le va a proyecto es con lo que te ponen en las redes sociales y yo día a día me ponía a ver qué escribían las personas y me daba mucho gusto ver cómo estaban involucrados con la historia. Con mucho orgullo les digo que nunca vi nada negativo".

Por otro lado, Michelle Renaud sostuvo que la pandemia le dio enseñanzas de vida y le permitió reencontrarse consigo misma.

"Esta contingencia me permitió aprender de toda la oscuridad que estamos viviendo. Llevaba 17 años trabajando sin parar, así que me encantó estar en casa, sin salir y estar al lado de mi hijo, Marcelo, lo disfruté muchísimo. Mi niño es mi clon".

Para finalizar, Renaud comentó que ha venido en varias ocasiones a la Comarca Lagunera y si hay algo que disfruta al estar por acá es el calor.

"La Laguna me encanta, he ido muchas veces de trabajo y a bodas. Me parece hermosa la región, los laguneros son superlindos y allá hace un calor muy delicioso que a mí me encanta".

"La Laguna me encanta, he ido muchas veces de trabajo y a bodas. Me parece hermosa la región, los laguneros son superlindos y allá hace un calor muy delicioso que a mí me encanta".— Michelle Renaud, actriz.