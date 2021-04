Aplicarán dosis antiCOVID a sector salud público y privado de La Laguna de Durango

El próximo lunes y martes se aplicará la vacuna contra COVID-19 a personal de salud tanto de instituciones públicas como privadas de la capital del estado y de la Comarca Lagunera de Durango que se encuentra pendiente de ser inmunizado, anunció el secretario de Salud Estatal, Sergio González Romero.

González Romero informó que solo se instalarán dos módulos de inmunización: uno en la capital y otro en Gómez Palacio. En la capital se ubicará en las instalaciones de la Feria Nacional, mientras que en Gómez Palacio estará en la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED). El horario de atención en ambos lugares será de 8:00 a 18:00 horas.

En solo dos días se pretende aplicar aproximadamente 8 mil dosis contra el SARS-CoV-2 a los trabajadores de la salud que no han recibido ni una sola dosis contra el virus.

De acuerdo con González Romero, la atención se brindará al personal que de manera previa se enlistó en un padrón de las instituciones de salud donde prestan sus servicios, esto con el fin de guardar un orden.

"Como ya lo dijimos, (se atenderán tras) haberse anotado en un censo que hicimos con anterioridad porque todo debe tener orden; si no tenemos orden, es muy difícil hacer una logística con la vacunación porque no es una situación sencilla, no es como repartir refrescos... Esto es muy complicado por el tipo de vacuna y su congelación, destino, brigadas. Nosotros debemos tener un censo a través del Colegio Médico de hospitales privados, de las instituciones que faltan, esos no tendrán problema", detalló el titular de Salud en la entidad.

González Romero descartó que en la dinámica de atención se contemplen los llamados drive-thru o se aplique la vacuna desde el automóvil, pues dijo que será solo peatonal, pero aseguró que se contará con las células suficientes para que la atención esa rápida.

La vacunación del personal se da tras una serie de movilizaciones que se han registrado en La Laguna, donde los primeros en manifestar su molestia fueron los trabajadores de la salud del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), quienes colocaron lonas a las afueras del edificio de la clínica-hospital para dar a conocer su inconformidad y sobre todo que laboraban bajo protesta.

A ellos se sumaron los trabajadores de los Hospitales General 51 y 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Gómez Palacio, quienes incluso bloquearon el bulevar Ejército Mexicano (antes periférico Raúl López Sánchez) generando caos vial por espacio de cuatro horas.