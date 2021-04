Sin dosis, al menos 200 trabajadores de la salud

Al menos 200 profesionales sanitarios de la región Lagunera que se encuentran adscritos a la Sección 87 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) en Coahuila no han recibido la vacuna contra el COVID-19, señaló el secretario general José Manuel Riverol Duarte.

El líder sindical aclaró que se trata de trabajadores de la salud de diferentes categorías que durante la pandemia por el COVID-19 estuvieron resguardados en sus domicilios debido a que estaban considerados dentro de la población en situación de vulnerabilidad con mayor riesgo de desarrollar una complicación o morir en caso de contagiarse del virus.

Algunos ejemplos de los están dentro de los grupos de riesgo son quienes tienen diabetes mellitus descontrolada, hipertensión arterial sistémica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, embarazo, lactancia materna, enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, tratamiento con inmunosupresión, cáncer y combinaciones de comorbilidades, entre otros.

"Yo ya lo exhibí ante las autoridades estatales, sabedor de que la autoridad estatal no tiene a su alcance la solución a la demanda, sino que ellos están atendiendo una logística completamente federal. Yo todavía no alcanzó a comprender como está la logística a nivel federal que pues no han acabado de vacunar un sector, ni otro, ni otro y de todas maneras así está", subrayó.

Riverol Duarte indicó que los grupos de riesgo desde hace unos meses se incorporaron a sus labores en unidades médicas de Torreón, Matamoros, Viesca, Francisco I. Madero y San Pedro de las Colonias, por lo que el Sindicato se mantiene vigilante con el fin de protegerlos al máximo y de brindarles todas las medidas de protección personal.

PENDIENTES DE VACUNAR

El pasado lunes 5 de abril, la Secretaría de Salud de Coahuila informó que en todo el estado había 18 mil 355 trabajadores y trabajadoras de la salud pendientes de recibir la vacuna contra el COVID-19.

De esta cifra, 5 mil 150 profesionales de la salud trabajan en la región Lagunera, mientras que 5 mil 790 laboran en la región Sureste y mil 355 personas se encuentran enclavadas en las regiones Norte y Carbonífera.

En la región Norte son 943 trabajadores los que están pendientes de inocularse. En el rubro de "otros" aparecen 5 mil 117 personas del sector salud.

La estrategia nacional de vacunación desde su inicio se dividió en cinco etapas y de diciembre de 2020 a febrero de 2021 se consideraría a personal de salud de la primera línea de batalla contra el COVID-19.

Después, de febrero a abril de este año, se contemplaría al resto de los profesionales de la salud y a las personas adultas mayores de 60 años de edad.

Sin embargo, hasta ahora la Federación no ha informado sobre la calendarización de la vacunación entre el personal de salud faltante de recibir el biológico.

