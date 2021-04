'Sí hay condiciones de seguridad en Durango'

Los dirigentes estatales del PRI, PAN y PRD que conforman la alianza Va por Durango, aseguran que sí hay condiciones de seguridad en la entidad, ya que hasta el momento no se han registrado hechos que eviten recorrer todo el estado o que pongan en riesgo la integridad de los candidatos.

"Es de las cosas que podemos presumir hoy en día, en este Gobierno tenemos un Durango seguro pues no se genera la violencia que ha habido en otros estados. Ha habido otras ocasiones que sí hemos tenido problemas hasta para registrar a los candidatos. No me han reportado casos así en ningún municipio; nuestros candidatos pueden recorrer el estado sin ningún problema", dijo Miguel Ángel Lazalde, dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Por su parte, el dirigente del Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Escajeda, dijo que estarán pendientes de escuchar y están atentos ante cualquier circunstancia que se pudiera presentar en materia de seguridad.

Verónica Pérez, del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró también que las condiciones están dadas para el desarrollo del proceso electoral, y mencionó que en caso necesario no dudaría en que el Gobierno estatal tome las medidas necesarias para atenderlo.

Así mismo, comentó que desde el inicio de las campañas se han desarrollado con civilidad, "la naturaleza de las campañas irán subiendo de tono", reconoció Escajeda.

En materia de salud, aunque la autoridad federal dio a conocer que Durango se encuentra en ascenso en la curva epidemiológica de casos COVID-19, el dirigente también aseguró que están dadas las condiciones para celebrar la jornada electoral del 6 de junio. "Nos hemos dado cuenta que en el tema de la pandemia ha ido disminuyendo los casos. Todos hemos entrado en la cultura del cubrebocas y el uso del gel antibacterial", aunque reconoció que en la última "etapa" sí se han incrementado debido al periodo vacacional.