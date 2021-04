Fátima Molina dice haber sufrido discriminación por parte de TV Azteca

La actriz mexicana, Fátima Molina, dio de qué hablar semanas atrás, cuando surgió el rumor de que ante la caída de audiencia de la telenovela ¿Te acuerdas de mi?, de la cual es protagonista, se dijo se debía a que no cumplía con los estándares de belleza para estar en la televisión.

En el conservatorio El Poder de la Representación, del proyecto Racismo MX, en el que figuras del medio artístico hablaron sobre la importancia de reconocer que en la televisión de México se estigmatiza a las personas por su color de piel, la también cantante relató como TV Azteca no la dejó estudiar en sus escuelas de actuación.

"Tengo muy marcado cuando decido quedarme a vivir en la Ciudad de México, yo quería quedarme a estudiar en una de las escuelas que pertenecía a TV Azteca." dijo.

Molina recordó que fue en dos ocasiones a pedir la oportunidad de estudiar, pero en las dos veces le dijeron que no, y en una de esas fueron claros "me dijeron que yo no era el perfil".

Confesó que pensó que si quería ser actriz tendría que acostumbrarse a realizar personajes que se dedicaran a la limpieza o incluso a robar, pero también comprendió que solamente aceptaría papeles si el mensaje era el correcto.

Respecto a su protagónico en prime time en Televisa, dijo que es algo que a ella y a su equipo los emocionó, pero resaltó que fue el público quien la hizo sentir atacada con sus mensajes sobre su apariencia.