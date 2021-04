Bloque opositor se impone en Cabildo

Por primera vez en la presente administración municipal de Torreón se votó en contra de los avances de gestión financiera en Cabildo, esto en lo correspondiente al primer trimestre de 2021 y del mes de marzo.

Con 10 votos en contra de ediles del PRI, Morena y de los independientes, se rechazaron ambos dictámenes por presentar diversas inconsistencias y falta de claridad, esto durante la Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo que se realizó ayer viernes de forma híbrida (física y virtual).

Cabe mencionar que el señalamiento se da en medio de las campañas electorales, donde varios de los ediles de oposición, como la priista Dulce Pereda, es coordinadora de campaña de un candidato a diputado federal por el PRI; mientras que Javier Gómez es coordinador de medios del aspirante a la alcaldía por Morena, Luis Fernando Salazar.

Durante la votación, los propios regidores, regidoras y síndica de vigilancia mostraron letreros en los que exigieron la comparecencia inmediata de la tesorera municipal, Mayela Ramírez.

En sus intervenciones, ediles como Ignacio Corona, Ignacio García y Dulce Pereda señalaron también un presunto ejercicio irregular del programa de apoyo alimentario, mismo del que se ejercen 12 millones de pesos para repartir de despensas, esto pese a no estar contemplado en el presupuesto de egresos de este año.

No obstante, fue al finalizar la Sesión Ordinaria de Cabildo que los ediles de oposición ofrecieron una rueda de prensa para explicar a detalle sus posturas y reclamos a la presente Administración.

"Nos dimos cuenta al revisar las reglas de operación, en un análisis conjunto, de que en una de estas, en el programa alimentario que publicó la Dirección de Desarrollo Social, se crea otro programa que no aparece en el presupuesto de egresos, como se dijo en la sesión; el 30 de diciembre se autorizó el presupuesto de egresos de la administración y ahí se establecieron los programas uno por uno, también su presupuesto, derivado de esto se tienen que publicar las reglas de operación para precisamente eso, informar a la sociedad cómo pueden ser beneficiarios de los mismos", señaló el regidor Ignacio Corona.

Por su parte, el ahora regidor independiente Ignacio García advirtió que de no aclararse la situación de inmediato, mediante comparecencia de la tesorera y del titular de Desarrollo Social, César de la Garza, acudirán a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) para interponer las denuncias correspondientes.

También tomó la palabra la síndica de vigilancia y líder de la fracción del PRI, Dulce Pereda, quien recordó que además de la situación de presunta irregularidad en el programa alimentario, se siguen con nula respuesta de parte de la titular de Programas y Gabinetes de la Administración Pública Municipal, pues en lo que va de este año no se han dado a conocer los Programas Operativos Anuales de cada área, lo que refleja una supuesta falta de transparencia y opacidad en el manejo de los recursos.

"Ese también fue uno de los posicionamientos de nuestra fracción, esta es la tercera vez que la directora encargada de estos programas operativos tendría que estar presente para darnos la información, no nos dio la de 2020, del cierre y no nos ha podido dar la de 2021 del primer trimestre, ahí te puedes dar cuenta de que no están aplicando correctamente los recursos", señaló Pereda Ezquerra.

AYUNTAMIENTO RESPONDE A SEÑALAMIENTOS

Por su parte, el alcalde de Torreón, Sergio Lara, ofreció ayer mismo una rueda de prensa en la que se hizo acompañar de ediles de la fracción del PAN; señaló que "llama la atención" el hecho de que algunos ediles que antes pertenecían a las filas de Acción Nacional, que habían aprobado temas similares hasta hace unos meses, ahora se unan a la oposición y hagan señalamientos en contra del Ayuntamiento.

Además hizo énfasis en que los avances de gestión financiera que se votaron en contra serán canalizados al Congreso del Estado y posteriormente se les dará el cauce legal y operativo que corresponde, por lo que descartó mayores inconvenientes para el ejercicio financiero.

"Cabe destacar que los tres años pasados y los tres meses anteriores pues estas cuentas fueron votadas a favor, en obvias razones dentro de la mayoría, no fueron votadas por unanimidad, en ese aspecto estamos viendo que hay alguna otra motivación diferente, no quiero entrar en esa polémica, pero pues queda clara la situación, aquí el llamado que vuelvo a hacer a todos los ediles en general, porque somos un cuerpo colegiado, es que nos conduzcamos con la responsabilidad, con el compromiso que tenemos ante la sociedad y que no permee dentro de nuestras labores los procesos electorales, en ese sentido y obvias razones estamos dentro de un proceso electoral, todos lo sabemos en un mes o una semana este deberá concluir".

Hizo referencia a las acusaciones de presunto desorden financiero y de opacidad que lanzaron los ediles de oposición, en ese aspecto brindó un mensaje a la ciudadanía para que tengan "tranquilidad" de que sus recursos están siendo manejados con "responsabilidad" y sin mayores situaciones por ocultar.

"Tenemos una Administración sólida, que tenemos una administración que no ha requerido de pedir, ni quedar con endeudamientos ni empréstitos... De manera muy responsable y transparente hemos ido calificados como uno de los Gobiernos municipales a nivel nacional que cumplen con todas y cada una de las obligaciones que en esta materia se exige", concluyó.